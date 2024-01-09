В 1,7 раза подняли плату за капремонт в Волгоградской области

Самый значительный рост пришелся на 2016 год, когда тариф подняли сразу на 16,6%. В том же году вступил в силу федеральный закон, предусматривающий освобождение от платы за капремонт для одиноких 80-летних и компенсацию в размере 50% для тех, кто оказался в такой же ситуации в возрасте от 70-ти. Ранее сообщалось, что замерзающим в эти дни в квартирах волгоградцам предлагают жаловаться в ОДС.