В 1,7 раза подняли плату за капремонт в Волгоградской области

Ровно 10 лет назад, в 2014 году жители волгоградских многоэтажек впервые начали платить взносы на капитальный ремонт. Тогда его стоимость за один квадратный метр составила 5,06 рубля.
С 1 января 2024 года размер платы на эти цели составил 8,74 рубля, напоминают в региональной Госжилинспекции. Таким образом, за этот период на каждый квадратный метр волгоградцы стали вносить в 1,7 раза больше.
Самый значительный рост пришелся на 2016 год, когда тариф подняли сразу на 16,6%. В том же году вступил в силу федеральный закон, предусматривающий освобождение от платы за капремонт для одиноких 80-летних и компенсацию в размере 50% для тех, кто оказался в такой же ситуации в возрасте от 70-ти. Ранее сообщалось, что замерзающим в эти дни в квартирах волгоградцам предлагают жаловаться в ОДС.