В Пермском крае продают горнолыжный комплекс за 30 млн рублей

На сайте указано, что 20 га земли находятся в долгосрочной аренде на 49 лет. Парк активного отдыха функционирует с 2011 года. В зимнее время он работает как горнолыжный комплекс, а летом — как площадка для отдыха. На территории комплекса имеются склоны с подъемником, трассы для тюбинга и беговых лыж, обустроена парковка и беседки. Также имеются здание проката и кафе, видеонаблюдение, автоматизированная система пропуска на склоны.