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Собянин открыл электродепо «Аминьевское» Большой кольцевой линии метро

Сергей Собянин открыл электродепо «Аминьевское» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Он напомнил, что на сегодняшний день это уже третье депо на БКЛ, причем оно одно из самых крупнейших и современных в Москве.
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Источник: РИА "Новости"

Оно обеспечит бесперебойную работу Большой кольцевой линии метро, а также на годы вперед обеспечит рост количества поездов, которые будут выходить на линию. Мэр напомнил, что в будни БКЛ уже перевозит 1,2 миллиона пассажиров, и их количество постоянно увеличивается.

«Для того, чтобы обеспечить такой объем пассажиров, конечно, нужны десятки и десятки поездов, которые должны каждый день строго по времени и строго по расписанию выходить на линию для обслуживания пассажиров. Для этого, чтобы обеспечить всю эту махину работой, конечно, нужно строить современное депо», — подчеркнул Собянин.

По его словам, депо «Аминьевское» позволит увеличить количество поездов, которые выходят на линию, на 20−25%.

Электродепо построили вблизи пересечения улицы Генерала Дорохова и улицы Верейской на участке площадью 15,7 гектара. Здесь возвели более 60 зданий и сооружений общей площадью 100 тысяч квадратных метров, включая отстойно-ремонтный корпус, мотодепо, рельсосварочную станцию, склад, камеру мойки составов, здание эксплуатационного персонала, административно-бытовой корпус.

В перспективе ввод нового депо позволит увеличить парность поездов на основном участке БКЛ с 27 до 36 пар. Ожидается, что после 2026 года с увеличением парности поездов БКЛ будут пользоваться порядка 2−2,5 миллиона пассажиров в сутки.

Для ремонта, мойки и эксплуатации составов в депо установили современное оборудование. Впервые депо метрополитена оснастили установками для автоматической дезинфекции и стерилизации салонов поездов. Использование этих аппаратов позволяет за короткое время уничтожить микробы, бактерии, запахи и вирусы даже в труднодоступных местах.

Новые установки — это полностью отечественная разработка. После выхода на проектную мощность в депо создадут более 2,2 тысячи новых рабочих мест.

До этого Собянин сообщил, что в столице утвердили планировку финишного участка будущей Троицкой линии метро — от станции «Кедровая» до станции «Троицк». По словам мэра Москвы, здесь запланированы станции «Ватутинки» и «Троицк». Для обслуживания этой ветки метро будет возведено электродепо недалеко от будущей станции «Летово».

метро
Собянин Сергей