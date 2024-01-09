Собянин открыл электродепо «Аминьевское» Большой кольцевой линии метро

«Для того, чтобы обеспечить такой объем пассажиров, конечно, нужны десятки и десятки поездов, которые должны каждый день строго по времени и строго по расписанию выходить на линию для обслуживания пассажиров. Для этого, чтобы обеспечить всю эту махину работой, конечно, нужно строить современное депо», — подчеркнул Собянин.