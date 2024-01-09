Собянин открыл электродепо «Аминьевское» Большой кольцевой линии метро

Оно обеспечит бесперебойную работу Большой кольцевой линии метро, а также на годы вперед обеспечит рост количества поездов, которые будут выходить на линию. Мэр напомнил, что в будни БКЛ уже перевозит 1,2 миллиона пассажиров, и их количество постоянно увеличивается.
«Для того, чтобы обеспечить такой объем пассажиров, конечно, нужны десятки и десятки поездов, которые должны каждый день строго по времени и строго по расписанию выходить на линию для обслуживания пассажиров. Для этого, чтобы обеспечить всю эту махину работой, конечно, нужно строить современное депо», — подчеркнул Собянин.
По его словам, депо «Аминьевское» позволит увеличить количество поездов, которые выходят на линию, на 20−25%.
Электродепо построили вблизи пересечения улицы Генерала Дорохова и улицы Верейской на участке площадью 15,7 гектара. Здесь возвели более 60 зданий и сооружений общей площадью 100 тысяч квадратных метров, включая отстойно-ремонтный корпус, мотодепо, рельсосварочную станцию, склад, камеру мойки составов, здание эксплуатационного персонала, административно-бытовой корпус.
В перспективе ввод нового депо позволит увеличить парность поездов на основном участке БКЛ с 27 до 36 пар. Ожидается, что после 2026 года с увеличением парности поездов БКЛ будут пользоваться порядка 2−2,5 миллиона пассажиров в сутки.
Для ремонта, мойки и эксплуатации составов в депо установили современное оборудование. Впервые депо метрополитена оснастили установками для автоматической дезинфекции и стерилизации салонов поездов. Использование этих аппаратов позволяет за короткое время уничтожить микробы, бактерии, запахи и вирусы даже в труднодоступных местах.
Новые установки — это полностью отечественная разработка. После выхода на проектную мощность в депо создадут более 2,2 тысячи новых рабочих мест.
До этого Собянин сообщил, что в столице утвердили планировку финишного участка будущей Троицкой линии метро — от станции «Кедровая» до станции «Троицк». По словам мэра Москвы, здесь запланированы станции «Ватутинки» и «Троицк». Для обслуживания этой ветки метро будет возведено электродепо недалеко от будущей станции «Летово».