Рекорд потребления электроэнергии установили в Беларуси

МИНСК, 9 янв — Sputnik. На фоне сильных морозов в понедельник белорусы установили рекорд потребления электроэнергии — 6595 мегаватт, сообщили в пресс-службе Минэнерго.
Данная цифра на 204 МВт больше максимального значения, которое было зафиксировано 8 декабря 2023-го.
Несколько суток в январе 2024 года выдались холодными: так, в понедельник столбик термометра местами в Беларуси опускался до −29°C. Морозы уже пошли на убыль, однако, по прогнозам синоптиков, в пятницу снова ожидается похолодание, в отдельных районах до −18°C.
«Для устойчивого прохождения максимума нагрузок в энергосистеме сформирован необходимый резерв генерирующих мощностей, усилен контроль за работой объектов электросетевой инфраструктуры».
Ранее в ведомстве сообщали, что из-за морозов в теплосетях Беларуси повысили температуру. В Минэнерго уточнили, что работа теплосетей находится на контроле. Для этого увеличено число обходов, а дежурство переведено на круглосуточный режим.
Комфортный температурный режим в квартирах во всех регионах республики поддерживается благодаря мониторингу ситуации с учетом прогноза погоды.