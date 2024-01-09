Рекорд потребления электроэнергии установили в Беларуси

Несколько суток в январе 2024 года выдались холодными: так, в понедельник столбик термометра местами в Беларуси опускался до −29°C. Морозы уже пошли на убыль, однако, по прогнозам синоптиков, в пятницу снова ожидается похолодание, в отдельных районах до −18°C.