Какие активы хранят казахстанские чиновники на зарубежных счетах, рассказали в Минфине

«В рамках первого этапа мы получили данные от 600 с лишним наших граждан, по которым мы сейчас уже работаем. Более 3 млрд тенге по этим гражданам уже задекларировано и направлено бюджет Казахстана, то есть по тем доходам, которые они получили за рубежом».