В Челябинской области выявили производителя поддельной сметаны

Предприятие из Увельского района лишили декларации на сметану марки «Камэllа», в которой обнаружили жиры немолочного происхождения. Что именно нашли в продукте, рассказали в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.