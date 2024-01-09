В Челябинской области выявили производителя поддельной сметаны

Эксперты взяли пробы сметаны 15% и 20% жирности в войсковой части, расположенной в Оренбургской области, и в городской клинической больнице № 8 Челябинска. В продукте обнаружили растительные жиры, что является серьёзным нарушением.
— Такие продукты считаются некачественными и опасными, изымаются из оборота и подлежат утилизации или уничтожению, — прокомментировали в Россельхознадзоре.
В связи с этим управление обратилось в правоохранительные органы Челябинской области с просьбой провести проверку деятельности предприятия.
А в августе на складе Екатеринбурга специалисты нашли сливочное масло сомнительного происхождения из Озёрска.