Развожаев: в Севастополе растет экономика и снижается безработица

«По итогам 2023 года объем валового регионального продукта Севастополя “перешагнул” психологическую отметку в 200 млрд рублей, — сказал Развожаев и уточнил. — Рост составил порядка 10−15 млрд рублей год к году».
Кроме того, на сегодня в Севастополе наблюдается самая низкая в стране безработица. Всего 2,6%, что значительно ниже даже среднероссийских показателей.
Как ранее сообщал Развожаев, на 2024 год в Севастополе запланирован бюджет в размере 61,1 млрд рублей. На социальные расходы предусмотрено 35,2 млрд рублей или почти 54% средств.