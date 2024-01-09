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Развожаев: в Севастополе растет экономика и снижается безработица

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв — РИА Новости Крым. Объем валового регионального продукта Севастополя превысил 200 млрд рублей по итогам прошлого года. Об этом губернатор Михаил Развожаев сообщил интервью «России-24».
Источник: РИА "Новости"

«По итогам 2023 года объем валового регионального продукта Севастополя “перешагнул” психологическую отметку в 200 млрд рублей, — сказал Развожаев и уточнил. — Рост составил порядка 10−15 млрд рублей год к году».

Кроме того, на сегодня в Севастополе наблюдается самая низкая в стране безработица. Всего 2,6%, что значительно ниже даже среднероссийских показателей.

Как ранее сообщал Развожаев, на 2024 год в Севастополе запланирован бюджет в размере 61,1 млрд рублей. На социальные расходы предусмотрено 35,2 млрд рублей или почти 54% средств.

экономика