Союз птицеводов Казахстана просит запретить ввоз окорочков из США

«На наш внутренний рынок поступает большое количество мяса птицы по демпинговым ценам и так называемых “куриных окорочков” производства США. Согласно утвержденным тарифным квотам на мясо птицы, ежегодно утверждается квота на 140 тыс. тонн мяса птицы. В настоящее время наше отечественное птицеводство не в состоянии конкурировать с иностранными производителями, так как в республике отсутствуют производства по выпуску оборудования, премиксов и витаминов, ветеринарных препаратов, нет собственной племенной базы, что создает реальную угрозу для заноса на территорию республики возбудителей инфекционных болезней», — пояснил собеседник.