Союз птицеводов Казахстана просит запретить ввоз окорочков из США

«Мы просим поддержать Россельхознадзор по введению ограничений ввоза птицеводческой продукции из США. А в дальнейшем рассмотреть вопрос по полному сокращению тарифных квот на мясо птицы из США», — сказал президент Союза птицеводов Казахстана Руслан Шарипов.
Шарипов отметил, что Союз птицеводов неоднократно поднимал данный вопрос на разных уровнях, так как импорт мяса птицы является большой проблемой для казахстанских производителей.
«На наш внутренний рынок поступает большое количество мяса птицы по демпинговым ценам и так называемых “куриных окорочков” производства США. Согласно утвержденным тарифным квотам на мясо птицы, ежегодно утверждается квота на 140 тыс. тонн мяса птицы. В настоящее время наше отечественное птицеводство не в состоянии конкурировать с иностранными производителями, так как в республике отсутствуют производства по выпуску оборудования, премиксов и витаминов, ветеринарных препаратов, нет собственной племенной базы, что создает реальную угрозу для заноса на территорию республики возбудителей инфекционных болезней», — пояснил собеседник.
Напомним, Россия хочет запретить транзит мяса птицы из США в Казахстан.