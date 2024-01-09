Развожаев: рыбзавод «Атлантика» хотят возродить в Севастополе

Надо думать о великом. Когда-то Севастополь был славен компанией «Атлантика», которая занималась выловом у берегов Африки. С учетом возобновляющихся отношений России с африканскими странами и определенной независимой политики в данном направлении, мы бы мечтали, чтобы такое предприятие в Севастополе возродилось.