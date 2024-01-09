Росстат опубликовал сведения о средних зарплатах волгоградских чиновников

Росстат опубликовал данные о среднемесячной начисленной заработной плате гражданских и муниципальных служащих. Были приведены сведения за 2022 год. В Волгоградской области больше всех заработки оказались у сотрудников органов исполнительной власти — 65 040 рублей. По сравнению с 2021 годом, средняя зарплата увеличилась на 15,9%, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на Росстат.
Наименьшие заработки среди чиновников в регионе были у работников органов местного самоуправления с исполнительно-распорядительными функциями — 38 644 рубля. При этом за год доходы стали больше на 15,5%. У служащих региональных управлений федеральных органов исполнительной власти в 2022 году средняя зарплата была 54 802 рубля, что на 5,3% больше, чем годом ранее. Стоит отметить, что в среднем жители Волгоградской области в 2022-м зарабатывали 46 690 рублей.
В Южном федеральном округе в 2022 году самые высокие зарплаты среди сотрудников территориальных управлений федеральных органов исполнительной власти и региональных органов исполнительной власти были в Ростовской области — соответственно 57 345 и 82 534 рубля. А среди чиновников местного самоуправления больше всех на юге получали зарплату в Севастополе — 58 779 рублей.