Росстат опубликовал сведения о средних зарплатах волгоградских чиновников

Наименьшие заработки среди чиновников в регионе были у работников органов местного самоуправления с исполнительно-распорядительными функциями — 38 644 рубля. При этом за год доходы стали больше на 15,5%. У служащих региональных управлений федеральных органов исполнительной власти в 2022 году средняя зарплата была 54 802 рубля, что на 5,3% больше, чем годом ранее. Стоит отметить, что в среднем жители Волгоградской области в 2022-м зарабатывали 46 690 рублей.