МАРТ разрешил поднимать цены на овощи и фрукты, но не выше чем на 3,5%

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли разъяснили условия установки цен на фрукты и овощи по новым правила.
В МАРТ обратили внимание на то, что в 2024 году на восемь видов овощей и фруктов, включенных в постановление Совмина (№ 713 от 29 декабря 2023-го), цены будут регулироваться без согласования. И цены на них разрешено поднимать самостоятельно, оставаясь в пределах 3,5% к аналогичному месяцу прошло года.
Так, с января 2024-го производители некоторых овощей и фруктов урожая 2022−2023 годов могут самостоятельно устанавливать отпускные цены, повышая их не более чем на 3,5% к максимальной цене реализации прошлого года (месяц к месяцу).
В качестве примера в МАРТ сказали о новых ценах на огурцы в Беларуси. И, если в январе 2023-го производитель устанавливал максимальную отпускную цену реализации 4,83 белорусского рубля, то в январе 2024-го цена не может быть выше 4,99 белрубля.
На данный момент в списке товаров, подпадающих под новые условия: картофель, свекла и морковь (кроме мытых), свежая белокочанная капуста, репчатый лук, свежие помидоры, огурцы и яблоки.