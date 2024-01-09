МАРТ разрешил поднимать цены на овощи и фрукты, но не выше чем на 3,5%

В МАРТ обратили внимание на то, что в 2024 году на восемь видов овощей и фруктов, включенных в постановление Совмина (№ 713 от 29 декабря 2023-го), цены будут регулироваться без согласования. И цены на них разрешено поднимать самостоятельно, оставаясь в пределах 3,5% к аналогичному месяцу прошло года.