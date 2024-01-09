Перечни свободных земельных участков сформированы в Беларуси

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перечни предлагаемых свободных (незанятых) земельных участков и участков для реализации инвестиционных проектов размещены в государственной информационной системе «Единый реестр имущества». Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Госкомимущества.



Это сделано с целью автоматизации работы по формированию таких перечней и повышения информированности граждан, субъектов хозяйствования и инвесторов. Доступ к ним открытый и бесплатный. В соответствующем разделе реестра можно детально ознакомиться с характеристиками того или иного земельного участка, в режиме онлайн увидеть его местоположение и изучить условия его предоставления.



Формирование перечней осуществляется местными исполнительными и распорядительными органами власти. В настоящее время Единый реестр имущества уже содержит информацию о более чем 17 тыс. земельных участков. В течение месяца перечни будут дополнены информацией, которая до 1 января 2024 года формировалась отдельно местными органами власти и размещалась на сайтах исполнительных комитетов. Теперь она будет аккумулирована в Едином реестре имущества.



Чтобы ознакомиться с предлагаемыми земельными участками, необходимо зайти на сайт Единого реестра имущества и выбрать вкладку «Войти как гость». Далее в разделе «Свободные (незанятые) земельные участки» по фильтру можно выбрать интересующие параметры объектов.