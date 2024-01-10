Самарская область вышла из строя

По данным следствия, Управление капитального строительства, которое ранее возглавлял чиновник, необоснованно перечислило 194 млн руб. ООО «Волгатрансстрой-проект» (входит в ГК «Волгатрансстрой») в рамках госконтракта на проектирование строительства станции метро «Самарская». Михаил Асеев заключил соглашение со следствием и был переведен из СИЗО под домашний арест.



По мнению депутата Самарской губернской думы Максима Федорова, на низкие темпы ввода нового жилья влияют несколько факторов, в том числе отток населения, создание преимущественных условий отдельным строительным компаниям и игнорирование интересов жителей. «При всех радужных картинках, которые рисует региональная власть, наблюдается отток населения в столичные и южные регионы (за пять прошлых лет население региона сократилось на 50 тыс. человек. — “Ъ”). Молодежь, как правило, едет в столицу, старшее поколение — в Краснодарский край. Отдельным застройщикам создаются сверхкомфортные условия в ущерб другим застройщикам и самим жителям. Множество домов построено в нарушение всевозможных нормативов в рамках точечной застройки. При строительстве станции метро “Театральная” дома расселяют, но рядом почему-то продолжает строиться и расширяться жилой комплекс премиум-класса, а на расселенные территории застройщики-фавориты региональных властей уже положили глаз», — рассуждает депутат.



Депутат губдумы, член комитета по строительству, транспорту и автомобильным дорогам Максим Гусейнов основными проблемами в региональной строительной отрасли назвал нехватку кадров и неравные условия для застройщиков, при этом, отметил депутат, на рынке нет недостатка покупателей: «Если мы говорим о развитии, то целевой показатель на то и целевой, чтобы достигать его, а не добиваться снижения. Вопервых, правительству региона еще два года назад необходимо было принять меры по обеспечению отрасли трудовыми ресурсами. Вовторых, на ситуацию на рынке строящегося жилья в области влияет кадровая чехарда с региональными министрами строительства. Такая частая смена глав министерства и в целом большое количество уголовных дел в минстрое и подведомственных организациях — ситуация, мягко говоря, нездоровая, и она тоже влияет на общий результат. Кроме того, к одним застройщикам не то что чиновники, а ресурсоснабжающие организации более лояльны в вопросах техподключения. На моей памяти только однажды, при строительстве школы, чиновники признали, что требования ресурсоснабжающей организации завышены, но там речь шла о бюджетных ­средствах».



Евгений Чернов.