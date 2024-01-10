Самарская область вышла из строя

Изначально федеральным проектом «Жилье» для региона в 2023 году был установлен показатель 2,19 млн кв. м (достигнуто 70% от плана), однако по просьбе правительства Самарской области в Минстрое России согласились уменьшить плановый показатель до 1,9 млн кв. м (достигнут 81%).
При этом на МКД должно было приходиться 915 тыс. кв. м, однако 22 декабря на видеоселекторном совещании в Минстрое РФ представители областного правительства заявили, что могут обеспечить ввод только 798 тыс. кв.м. Прогнозируемый показатель ввода ИЖС составляет 1,14 млн кв.м. Общий прогноз по итогам 2023 года — 1,94 млн кв.м.
В 2022 году, согласно данным, предоставленным бывшим главой регионального минстроя Николаем Плаксиным (находится под арестом по подозрению в превышении должностных полномочий при строительстве объектов в рамках нацпроекта «Культура»), в регионе введено 1,88 млн кв. м новой жилплощади при плановом показателе 1,86 млн кв.м.
До этого, в 2021 году, в эксплуатацию было введено 1,79 млн кв. м при плановом показателе 1,7 млн кв.м. В 2020 году Самарская область оказалась в конце рейтинга по динамике ввода жилья среди регионов РФ.
По динамике строительства жилых домов Самарская область, согласно данным Росстата, оказалась на 77 месте из 85ти. Ниже нее оказались такие регионы, как Ингушетия, Амурская область, КарачаевоЧеркессия или Тамбовская область. Остальные регионы Поволжья заняли более высокие позиции по сравнению с Самарской областью.
По итогам 2020 года в регионе было сдано более 1,4 млн кв. м жилья — 98% от скорректированного показателя, при этом изначально в Минстрое РФ планировалось, что в регионе должно было появиться 2,2 млн кв. м жилья. Евгений Чудаев, возглавлявший в тот период региональное министерство строительства, отметил, что выполнить такой план невозможно.
Позже руководство страны снизило для Самарской области эту цифру до 1,5 млн кв.м. Сейчас главой областного минстроя является Михаил Асеев, находящийся под домашним арестом в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий при проектировании и строительстве станции метрополитена.
По данным следствия, Управление капитального строительства, которое ранее возглавлял чиновник, необоснованно перечислило 194 млн руб. ООО «Волгатрансстрой-проект» (входит в ГК «Волгатрансстрой») в рамках госконтракта на проектирование строительства станции метро «Самарская». Михаил Асеев заключил соглашение со следствием и был переведен из СИЗО под домашний арест.
По мнению депутата Самарской губернской думы Максима Федорова, на низкие темпы ввода нового жилья влияют несколько факторов, в том числе отток населения, создание преимущественных условий отдельным строительным компаниям и игнорирование интересов жителей. «При всех радужных картинках, которые рисует региональная власть, наблюдается отток населения в столичные и южные регионы (за пять прошлых лет население региона сократилось на 50 тыс. человек. — “Ъ”). Молодежь, как правило, едет в столицу, старшее поколение — в Краснодарский край. Отдельным застройщикам создаются сверхкомфортные условия в ущерб другим застройщикам и самим жителям. Множество домов построено в нарушение всевозможных нормативов в рамках точечной застройки. При строительстве станции метро “Театральная” дома расселяют, но рядом почему-то продолжает строиться и расширяться жилой комплекс премиум-класса, а на расселенные территории застройщики-фавориты региональных властей уже положили глаз», — рассуждает депутат.
Депутат губдумы, член комитета по строительству, транспорту и автомобильным дорогам Максим Гусейнов основными проблемами в региональной строительной отрасли назвал нехватку кадров и неравные условия для застройщиков, при этом, отметил депутат, на рынке нет недостатка покупателей: «Если мы говорим о развитии, то целевой показатель на то и целевой, чтобы достигать его, а не добиваться снижения. Вопервых, правительству региона еще два года назад необходимо было принять меры по обеспечению отрасли трудовыми ресурсами. Вовторых, на ситуацию на рынке строящегося жилья в области влияет кадровая чехарда с региональными министрами строительства. Такая частая смена глав министерства и в целом большое количество уголовных дел в минстрое и подведомственных организациях — ситуация, мягко говоря, нездоровая, и она тоже влияет на общий результат. Кроме того, к одним застройщикам не то что чиновники, а ресурсоснабжающие организации более лояльны в вопросах техподключения. На моей памяти только однажды, при строительстве школы, чиновники признали, что требования ресурсоснабжающей организации завышены, но там речь шла о бюджетных средствах».
Евгений Чернов.