«Производство куриных яиц в Беларуси позволяет обеспечить внутренний рынок этой продукцией под полную потребность и направлять 25−30% в другие страны», — сказала Валентина Одинцова.
Основное направление экспорта — Российская Федерация, куда сейчас и ведутся активные поставки. В настоящее время там имеется недостаток в этой продукции.
Минсельхозпрод: объемы производства яиц в Беларуси позволяют поставлять 25−30% на экспорт
9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объемы производства яиц в Беларуси позволяют поставлять 25−30% на экспорт. Об этом сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник управления промышленного животноводства и рыбохозяйственной деятельности Минсельхозпрода Валентина Одинцова.
«Производство куриных яиц в Беларуси позволяет обеспечить внутренний рынок этой продукцией под полную потребность и направлять 25−30% в другие страны», — сказала Валентина Одинцова.