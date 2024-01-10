Минсельхозпрод: объемы производства яиц в Беларуси позволяют поставлять 25−30% на экспорт

«Производство куриных яиц в Беларуси позволяет обеспечить внутренний рынок этой продукцией под полную потребность и направлять 25−30% в другие страны», — сказала Валентина Одинцова.



Основное направление экспорта — Российская Федерация, куда сейчас и ведутся активные поставки. В настоящее время там имеется недостаток в этой продукции.