«Филька» льда не боится. Как работают электросуда в Москве зимой

— На различных судах я работаю уже более 30 лет. Всегда тянуло в пассажирский флот. В прошлом году, когда начали приходить в Москву первые электросуда, я проводил ходовые и швартовые испытания. А так — опыт, безусловно, интересный. Электросуда более манёвренные, чем, например, дизельные. Тут установлены два автономных винта. Плюс есть подруливающий механизм. Управлять — одно удовольствие.