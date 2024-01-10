«Филька» льда не боится. Как работают электросуда в Москве зимой

Электротрамвайчики курсируют, не отклоняясь от расписания, по двум маршрутам: «Киевский» — «Сердце Столицы» и «ЗИЛ» — «Печатники». С берега попадаю на причал-шайбу: удобные диванчики, отзывчивый персонал, панорамные окна. Прикладываю к турникету банковскую карту — и вот я на борту судна под названием «Филька».
Честное капитанское
В отличие от лета сейчас нет очередей. И можно даже выбрать место у окошка — красота! В салоне тепло, уютно. Стёкла в мороз не запотевают, обзор отличный.
Перед отправкой удаётся задать несколько вопросов капитану Максиму Бунину.
Елена Краснова, aif.ru: Максим, есть ли особенности в работе на зимней реке?
Максим Бунин: Особенность наших электросудов — круглогодичность. Все они имеют ледовый класс: мы можем свободно ходить по реке в мелкобитом льду толщиной до 20 сантиметров.
Все капитаны прошли необходимый инструктаж по работе в зимних условиях. Так что особой разницы по сравнению с летним сезоном нет. На случай сильных морозов в готовности есть два ледокола, которые по мере необходимости будут колоть лёд на маршрутах.
— Пассажиры-то не мёрзнут?
— Ну что вы! На причалах и электросудах установлены климатические системы, которые работают на обогрев. Пассажирам комфортно. А ещё на причалах можно купить согревающие напитки.
— Работать на электросудне, да ещё и зимой, — наверное, интересный опыт для капитана?
— На различных судах я работаю уже более 30 лет. Всегда тянуло в пассажирский флот. В прошлом году, когда начали приходить в Москву первые электросуда, я проводил ходовые и швартовые испытания. А так — опыт, безусловно, интересный. Электросуда более манёвренные, чем, например, дизельные. Тут установлены два автономных винта. Плюс есть подруливающий механизм. Управлять — одно удовольствие.
— Летом электросуда вызывали повышенный интерес. А как сейчас? Ажиотаж поутих?
— Конечно нет. Когда ходим по маршруту, всегда замечаю, что кто-то фотографирует, кто-то видео снимает. Зимой пройти по реке — это особенная магия. И город выглядит иначе, и ощущения потрясающие, когда идёшь по колотому льду.
Очередей сейчас уже не бывает, зато появились постоянные пассажиры. Часто встречаю тех, кто ездит примерно в одно и то же время — наверное, на работу. Уверен, что таких, постоянных, пассажиров у нас будет ещё больше.
— Зимой темнеет рано. Не сложно работать в таких условиях?
— Нет. Есть требования к работе днём и в тёмное время суток. От времени года они не зависят. Тем более судоходство зимой на Москве-реке не столь интенсивное, как летом. Только судовые огни не выключаем, поскольку часто идёт снег.
Кто быстрее?
Любуясь живописными видами, общаюсь с пассажирами. Рашид и Альфия с друзьями путешествуют на речном электротрамвайчике впервые. «Очень интересно. Причалы, судно современное: уютно, удобно, необычно и красиво. Хорошо, что и зимой теперь можно по реке прокатиться», — делятся они.
Интересную историю рассказал Александр — один из постоянных пассажиров электротрамвайчиков. Ролик, снятый им на судне летом, набрал в сети 1,5 млн просмотров. «Зимнее видео, надеюсь, побьёт рекорд», — улыбается Александр. А ещё он заключил с друзьями пари: кто быстрее доберётся от станции метро «ЗИЛ» до района Нагатинский Затон. «Кто-то поехал на метро, на автобусах, а я выбрал речной трамвайчик. И думаю, что окажусь на месте первым», — улыбается он.
Я же неспешно сошла на причал «Нагатинский затон» и отправилась пешком до метро. Сейчас прогулочным шагом до подземки можно дойти за полчаса. Но в следующем году, с открытием пешеходного моста через Нагатинский затон, путь станет заметно короче. «Мы очень ждём завершения строительства. До метро будет рукой подать», — говорит местная жительница Ирина, заметив, как я смотрю на строящийся мост.
Мнение
Максим Ликсутов, заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры:
— Мэр одобрил программу развития регулярного речного транспорта, и в 2024 году будем наращивать число судов. В планах — запуск третьего, четвёртого и пятого маршрутов. Также мы приступили к строительству верфи с полным производственным циклом.