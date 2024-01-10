В Красноярске стоимость аренды квартиры за год выросла на треть

В Красноярске в минувшем году выросла стоимость аренды квартиры — в среднем на 30%. Такие данные приводит «ЦИАН. Аналитика». Чтобы снять однокомнатное жилье в конце 2023 года, нужно было выложить в среднем 23,9 тысячи рублей, тогда как годом ранее — на 4,5 тысячи рублей меньше, то есть 19,4 тысячи.
На примере двухкомнатной квартиры: в конце 2022 года средняя оплата составляла 26,9 тысяч рублей в месяц, а в конце 2023 году — уже 35 тысяч рублей. То есть на 8,1 тысячу больше.
Аналитики сделали расклад по 16 городам — миллионникам. Рост наблюдается везде. Что интересно, Красноярск оказался не самым дорогим, выше цены в Воронеже (25,9 тысяч за однушку), Уфе (26,2 тысячи), Омске (26,8 тысяч).
Однако приведенные показатели показывают лишь среднюю динамику. Потому что арендовать квартиру в Красноярске можно за плату поскромнее. Все зависит от дома, меблировки, качества ремонта и благоустройства, а также запросов собственника.