В Красноярске стоимость аренды квартиры за год выросла на треть

В Красноярске в минувшем году выросла стоимость аренды квартиры — в среднем на 30%. Такие данные приводит «ЦИАН. Аналитика». Чтобы снять однокомнатное жилье в конце 2023 года, нужно было выложить в среднем 23,9 тысячи рублей, тогда как годом ранее — на 4,5 тысячи рублей меньше, то есть 19,4 тысячи.