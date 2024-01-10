Полиция и Росгвардия нагрянули в кафе восточной кухни во Владивостоке

В Приморье не прекращаются мероприятия по контролю над соблюдением миграционного законодательства. Во Владивостоке полиция вместе с коллегами из Росгвардии провели рейд в одном из кафе узбекской кухни на Выселковой. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».