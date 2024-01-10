Полиция и Росгвардия нагрянули в кафе восточной кухни во Владивостоке

В Приморье не прекращаются мероприятия по контролю над соблюдением миграционного законодательства. Во Владивостоке полиция вместе с коллегами из Росгвардии провели рейд в одном из кафе узбекской кухни на Выселковой. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Во время рейда сотрудники ведомств нашли пять человек, которые нарушили миграционное законодательство. Еще у 22 иностранцев проверили паспорта, которые подтвердили их легальное пребывание на территории РФ.
На тех, кто проверку провалил, составили административные протоколы по части 1.1 статьи 18.8 за нарушения правил въезда в страну или режима проживания. По решению суда иностранцы должны выплатить штрафы, а также покинуть Россию.
Напомним, ранее «Комсомолка» писала о том, что за период новогодних каникул в Приморье нашли почти 40 мигрантов-нарушителей, из которых судебный приговор получили 26 человек.