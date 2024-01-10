63% руководителей из Приангарья заявили об увеличении окладов сотрудникам

63 процента представителей бизнеса заявили о планах повысить оклады сотрудников компаний в течение года. Об этом рассказали специалисты одного из крупнейших рекрутинговых агентств страны. Причем, о стопроцентной уверенности в увеличении зарплат рассказали только 19 процентов респондентов.
Наиболее позитивные прогнозы, которые касаются повышения окладов, у компаний с численностью работников от 501 до 1000 человек. Самую высокую готовность к повышению окладов продемонстрировали в тяжелой промышленности — такое решение планируют принять 78 процентов руководителей. Среди представителей малого бизнеса лишь 58 процентов руководителей заявили о планах на повышение фиксированной части зарплаты работникам.
Еще 27 процентов опрошенных работодателей заявили о том, что оклады сотрудников останутся на прежнем уровне, а 1,3 процента рассказали о планах на их понижение.