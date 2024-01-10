63% руководителей из Приангарья заявили об увеличении окладов сотрудникам

Наиболее позитивные прогнозы, которые касаются повышения окладов, у компаний с численностью работников от 501 до 1000 человек. Самую высокую готовность к повышению окладов продемонстрировали в тяжелой промышленности — такое решение планируют принять 78 процентов руководителей. Среди представителей малого бизнеса лишь 58 процентов руководителей заявили о планах на повышение фиксированной части зарплаты работникам.