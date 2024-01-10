Сколько платить за ОСМС в наступившем году

Наемные работники и работники, оказывающие услуги на основе договора ГПХ, делают взносы на ОСМС в размере 2% от своего ежемесячного дохода. Объект обложения не должен превышать 10 МЗП (850 000 тенге в 2024 году) в месяц со всех рабочих мест, то есть максимально возможный взнос работника составит 17 000 тенге.