Вспышки АЧС уменьшили объемы производства свинины в Приморье

В Приморье в прошлом году по сравнению с 2022 производство свинины снизилось на 3 тысячи тонн, то есть до 73 тысяч. Но при этом выросли объемы изготовления мяса птицы, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.