Вспышки АЧС уменьшили объемы производства свинины в Приморье

В Приморье в прошлом году по сравнению с 2022 производство свинины снизилось на 3 тысячи тонн, то есть до 73 тысяч. Но при этом выросли объемы изготовления мяса птицы, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.
Как рассказали в министерстве сельского хозяйства по региону, причиной тому стала африканская чума свиней. Из-за нее в некоторых предприятиях вводили карантин, а животных приходилось ликвидировать.
«Выросло производство мяса птицы — с 19,5 тысячи до 20 тысяч тонн. Остальные объемы приходятся на скотоводство и овцеводство», — отметили в ведомстве, уточнив, что всего в 2023 году было произведено около 100 тысяч тонн мяса, в основном свинины и курицы.
В правительстве добавили, по словам губернатора Приморья Олега Кожемяко, мясное производство — перспективное направление сельского хозяйства. Поэтому для поддержки местных аграриев им выделят более 5 миллиардов рублей.