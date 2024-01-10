Ударная шестилетка: озвучена «дорожная карта» развития Большого Владивостока до 2030 года

Помимо мероприятий по развитию инфраструктуры документ содержит и ряд организационных мероприятий крупного, стратегического направления. О них уже не раз говорилось ранее. Речь идет о создании на Русском инновационного научно-технологического центра, источника синхротронного излучения и второй очереди ДВФУ (до 2030 года), о переносе нефтебазы до 2030 года, для чего сперва следует разработать реалистичный план-график этого переноса и других.