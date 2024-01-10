Ударная шестилетка: озвучена «дорожная карта» развития Большого Владивостока до 2030 года

Правительство РФ утвердило долгосрочный план комплексного развития Владивостокской агломерации до 2030 года. За шесть лет в инфраструктуру дальневосточной столицы планируют привлечь 956 млрд рублей, сообщает ИА PrimaMedia. В документе заявлены более 20 новых детсадов и 10 школ, курорты мирового уровня, конгрессно-выставочный зал, перенос нефтебазы, закупка 280 автобусов и 20 троллейбусов и многое другое.
Большая часть из озвученной суммы приходится на частные инвестиции (495,5 млрд). Цифра сложилась во многом благодаря планам девелоперов (одна только комплексная застройка мыса Кунгассный оценена в 160 млрд рублей) и развитию туристического кластера (инвесторы готовы вложить около 100 млрд на создание центров отдыха).
Федеральные транши установлены в размере 353 млрд. Здесь следует сразу проговорить, что основные траты вроде реконструкции коммунальных сетей (105 млрд), городских дорог (30 млрд) и так далее снабжены деликатной сноской, ведущей к примечанию «не является бюджетным обязательством в рамках статьи 83 Бюджетного кодекса Российской Федерации». Чиновники сразу подчеркнули, что «источники финансового обеспечения мероприятий будут определены в ходе исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе за счет выделения дополнительных бюджетных ассигнований».
Касательно Владивостока в ближайшие шесть лет запланированы более 100 мероприятий. Основные траты придутся на ЖКХ, жилье и образование.
Образование
В течение 2024−2030 годов во Владивостоке запланировано строительство или выкуп зданий 21 дошкольной образовательной организации. На это планируют потратить 15,76 млрд рублей. Из них 3,25 — из регионального бюджета.
Ударными с точки зрения строительства школ станет период 2024—2028 годов. Всего же до 2030 года в городе должны появится 10 новых среднеобразовательных учреждения.
В 2024 году должны построить школу в Снеговой Пади на 1100 мест (881,4 млн рублей). И еще одну — до 2028 года на 270 мест (982 млн).
Стройка школы в районе Садгорода на 200 мест запланирована на 2026 — 2027 гг. Ее стоимость — 884 млн.
Проектирование и строительство школы в районе Зеленый угол на 1100 мест запланировано на 2023 — 2028 годы (2,64 млрд).
Школу на 1275 мест откроют на Патрокле. Срок реализации проекта 2027−2028 годы. Бюджет — 2,6 млрд. Из них 492 млн — региональные.
Сразу две школы по соседним адресам — улица Русская 57 и улица Русская, 59 — указаны на 2027−2028 годы. У них одинаковая стоимость и вместимость — 2,6 млрд рублей и 1100 мест соответственно.
Интересно, что еще одно образовательное учреждение появится неподалеку — в документе говорится о создании и эксплуатации объекта образования «Школа на 1125 мест в районе ул. Русская, д. 73д в г. Владивостоке» с применением механизма дальневосточной концессии. Срок возведения 2024 — 2030 года.
Школы на 1100 мест и стоимостью 2,6 млрд запланированы на острове Русский в 2027—2028 года и мысе Кунгассный в 2028 — 2029 годах.
Помимо школьного строительства в документе из больших объектов идет речь о создании межрегионального центра подготовки и повышения квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения (2025 — 2026 годы). Он оценивается в 6,5 млрд рублей. О строительстве конгрессно-выставочного центра «Русский» в архитектурной концепции «Приморский форум». Это 2023 — 2030 годы. Цена — 11,8 млрд. О строительстве инжинирингового центра в 2026 году стоимостью 11 млрд.
Здравоохранение
В разделе здравоохранение содержится 11 новых объектов, в том числе поликлиника на острове Русский (2029−2030 годы, 2,5 млрд рублей) и краевой психиатрической больницы (2025−2028, 12,8 млрд рублей).
Также запланированы строительства структурных подразделений 9 объектов здравоохранения:
— КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 1» (2024 — 2025, 318,4 млн);
— Владивостокская поликлиника № 9 (2024 — 2025, 249,8 млн);
— Владивостокская детская поликлиника № 5 (2024 — 2025, 175,7 млн);
— Владивостокская детская поликлиника № 3 (2024, 50,3 млн);
— Владивостокская поликлиника № 6 (2026 — 2028, 2,5 млрд);
— Краевая детская клиническая больница № 2 (2026 — 2028, 2,5 млрд);
— Владивостокская поликлиника № 3 (2027 — 2029, 2,5 млрд);
— Приморский краевой онкологический диспансер (2028 — 2030, 2,5 млрд);
— Краевая клиническая больница № 2 (2025 — 2028, 11,7 млрд);
Физкультура
В разделе спортивных объектов финансовое бремя во многом переложено на плечи регионального бюджета.
Так, за счет приморской казны должен появится легкоатлетический манежа на Русском (2024 — 2026, 1,72 млрд), Центр бокса на стадионе «Строитель» (2025 — 2026, 626,4 млн), спортивно-восстановительный центр (2024 — 2025, 280,2 млн), Центр водных видов спорта (2025 — 2027, 4 млрд), Центра спортивной гимнастики (2024 — 2026, 2,63 млрд).
Завершится строительство Физкультурно-оздоровительного центра (2024 — 2026, 2,3 млрд) и Керлинг-центра (2024, 188,9 млн рублей, из которых 160 заплатит краевая казна, и 29 — внебюджет).
При софинансировании из федерального бюджета запланированы региональный центр по футболу (2024, 1,13 млрд), Экстрим парк на Русском (2024, 200 млн), крытый бассейн в Первомайском районе (2025 — 2028, 800 млн).
Также из крупных проектов — поставка и монтаж 7 физкультурно-оздоровительных комплексов для игровых видов спорта и для киберспорта (2025 — 2027, 1,85 млрд).
На деньги частных инвесторов будет создана академия тенниса на Русском (2025 — 2026, 302 млн).
Культура
Культурный заряд получит район Патрокла, где появится и школа искусств, и библиотека. Будут реконструированы театр Горького, «Матросский клуб» и центр «Эрмитаж» (скорее всего, речь идет о здании на Светланской, 38, напротив кинотеатра «Уссури», которое должно было стать представительством московского музея еще до появления культурного центра на Орлиной сопке). Построен новый театр кукол. Из крупных мероприятий по этому разделу:
— Строительство школы искусств в районе Патрокл (2026 — 2029, 850 млн рублей);
— Строительство государственного архива Приморского края (2026 — 2030, 2 млрд);
— Строительство центральной объединенной библиотеки Приморского края (2026 — 2030, 3 млрд);
— Строительство театра кукол (2026 — 2030, 2,3 млрд);
— Строительство библиотеки в микрорайоне Снеговая падь (2026 — 2028, 200 млн);
— Строительство библиотеки в микрорайоне «Патрокл» (2027 — 2029, 200 млн);
— Реконструкция центра «Эрмитаж» (2025 — 2027, 1,5 млрд);
— Реконструкция Приморского академического краевого драматического театра им. М. Горького (2026 — 2030, 2,3 млрд);
— Реконструкция здания «Матросского клуба» в г. Владивостоке в целях создания центра креативных индустрий (2024 — 2025, 1 млрд).
Туризм
В разделе туризма практически все мероприятия имеют финансирование из частных средств. В нем указаны практически все проекты развлекательной инфраструктуры, которые озвучивались в прошлые годы:
— Строительство парка развлечений «Мантера» (2025 — 2029, 32 млрд инвестиций);
— Строительство парка-отеля «Бурдугуз» (2025 — 2029, 36 млрд инвестиций);
— Строительство семейного центра «Аквапарадайз» (2025, 13,6 млрд инвестиций);
— Строительство Административно-гостиничного и торгово-развлекательного комплекса (2023 — 2029, 10 млрд инвестиций);
— Развитие курортной зоны в бухте Новик на о. Русский (2025 — 2029, 4 млрд внебюджетных средств);
— Создание апарт-отеля в составе IT-парка (2025 — 2027, 1,2 млрд внебюджетных средств).
За счет софинансирования федерального и краевого бюджетов запланированы выставочный комплекса в бухте Аякс на о. Русский (2025 — 2026, 1 млрд), реконструкция и благоустройство исторического центра Владивостока (2024 — 2027, 1,4 млрд) а также реставрация объектов музея-заповедника «Владивостокская крепость» (2025 — 2030, 2,53 млрд.
Жилье
Раздел «жилье» представлен пятью мероприятиями, которые представляют собой планы застройщиков на ближайшие годы.
Так, например, комплексное развитие территорий в районе мыса Кунгасного (до Океанского проспекта), намеченное на 2025 — 2030 годы, оценено в 130,5 млрд инвестиций.
Комплексное развитие территорий в районе мыса Калузина, запланированное на 2027 — 2030 годы, намерено привлечь 58,5 млрд внебюджетных средств.
Комплексное развитие территорий в районе мыса Фирсова (до проспекта 100-летие Владивостока) — это 2027 — 2030 годы и 46,5 млрд инвестиций.
Комплексное развитие территорий на побережье бухты Малый Улисс — 027 — 2030 годы и 38,4 млрд инвестиций.
Строительство жилого комплекса на о. Русский — 2023 — 2030 годы и 1,9 млрд инвестиций.
Комфортная городская среда
В сфере комфортной среды запланированы четыре мероприятия. Среди них есть долгожданное благоустройство парка Минного городка. Правда, федеральный бюджет обошел проект вниманием и траты полностью возложены на плечи местного бюджета, на которых оно находилось все прошлые годы с очевидным результатом. Работы оценены в 5,2 млрд рублей и намечены на 2025−2028 годы.
Также планируется провести благоустройство пляжей на о. Русский (2025 — 2028, 900— млн), набережной Амурского залива (2024 — 2029, 4 млрд) и 14 рекреационных зон (2023 — 2030, 7,34 млрд).
Коммунальная инфраструктура
Раздел коммунальной инфраструктуры стал самым тяжеловесным в финансовом плане. Все мероприятия за шесть лет оценены в 280 млрд рублей, из которых 165,5 млрд готов взять федеральный бюджет, 45,2 — региональный и 69 млрд — частный капитал (речь идет о модернизации (реконструкция) Владивостокской ТЭЦ-2 в 2023 — 2028 годах, которую запланировало РусГидро).
Львиная доля средств приходится реконструкцию и капитальный ремонт муниципальных инженерных сетей, сетей ресурсоснабжающих организаций, центральных тепловых пунктов, трансформаторных подстанций, тепловых насосных станций. На работы, которые будут вестись в 2023 — 2030 годах, планируют потратить 136,3 млрд рублей. Из них 105,15 млрд — федеральные транши, а 31,2 — региональные.
Также серьезный объем средств направят на строительство новых объектов — 22 котельных, тепловых и канализационных сетей, распределительных газопроводов для газоснабжения муниципальных котельных — 69,5 млрд.
Реконструкция очистных сооружений запланирована на 2025 — 2027 годы и обойдется в 4,86 млрд рублей.
Транспорт и логистика
Более 91 млрд рублей потратят на развитие транспортно-логистической инфраструктуры.
Так, например, приведение в нормативное состояние не менее 85% автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений за шесть лет обойдется в 38,8 млрд рублей, из которых более 30 млрд — федеральные.
Самая ресурсоемкая работа — реконструкция Рудневского моста, запланированная на 2025 — 2027 годы. Она оценена в 16,7 млрд рублей.
Среди серьезных мероприятий — реконструкция дороги в районе проспекта Красного Знамени, улиц Аллилуева и Котельникова (2026 — 2027, 2,73 млрд), реконструкция улично-дорожной сети через ул. Фирсова, включая реконструкцию мостового сооружения (2026 — 2027, 6,2 млрд).
Также в документе говорится о приобретении подвижного состава (12 трамваев, 20 троллейбусов, 280 автобусов в рамках брутто-контрактов) в 2023 — 2030. Стоимость этого мероприятия составит 41,7 млрд.
Основные показатели
Долгосрочный план комплексного социально-экономического развития Владивостокской городской агломерации на период до 2030 года содержит ряд прогнозных значений, к которому стремятся авторы документа и которые должны быть достигнуты благодаря обильным бюджетным вливаниям.
Численность населения Владивостока должна быть увеличена с 628,4 тысяч до 631,1 тысячи человек к 2026 году, а к 2030 — до 696,1 тысяч.
Продолжительность жизни — с 69,7 до 78 лет.
Зарплата владивостокцев должна возрасти от 85,4 тысяч рублей до 112,6 к 2026 и до 145 тысяч — к 2030.
Индекс качества городской среды должен подняться с 205 до 276.
Помимо мероприятий по развитию инфраструктуры документ содержит и ряд организационных мероприятий крупного, стратегического направления. О них уже не раз говорилось ранее. Речь идет о создании на Русском инновационного научно-технологического центра, источника синхротронного излучения и второй очереди ДВФУ (до 2030 года), о переносе нефтебазы до 2030 года, для чего сперва следует разработать реалистичный план-график этого переноса и других.