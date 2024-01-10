Крупную пекарню продают во Владивостоке за 6,5 миллионов

Цены на хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки в РФ за год повысились на 5%, хлеб из ржаной муки подорожал на 5,7%, следует из данных Руспродсоюза. Подорожание хлеба объясняется ростом затрат на логистику, сервисное обслуживание оборудования и запчасти, а также повышением заработной платы. Только увеличение тарифов транспортных компаний с начала 2023 года составило 35%, на 25−30% выросли расходы на персонал для предприятий.