Владельцы крупной пекарни во Владивостоке оценили свой актив, выставленный на продажу в начале января, в 6,5 млн рублей, сообщает ИА PrimaMedia.
Объявление о продаже предприятия размещено на одной из электронных плoщaдoк для пoкyпки и пpoдaжи бизнeca и кoммepчecкиx aктивoв. В нём указано, что у бизнеса в настоящее время два владельца, предприятие продаётся полностью.
Пекарня основана в 2021 году, расположена в жилом районе.
В качестве пpичины пpoдaжи указано: «создано для продажи».
«Главным преимуществом такого предприятия должен быть высокий трафик и отсутствие конкуренции. Если это всё в наличие, плюс хороший ассортимент, — выкупать бизнес стоит. Возможно, что собственники даже снизят цену», — говорит представитель одной консалтинговых компаний.
Цены на хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки в РФ за год повысились на 5%, хлеб из ржаной муки подорожал на 5,7%, следует из данных Руспродсоюза. Подорожание хлеба объясняется ростом затрат на логистику, сервисное обслуживание оборудования и запчасти, а также повышением заработной платы. Только увеличение тарифов транспортных компаний с начала 2023 года составило 35%, на 25−30% выросли расходы на персонал для предприятий.