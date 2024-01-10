«Удельная» уходит на капремонт

ГУП «Петербургский метрополитен» ищет подрядчика для капитального ремонта вестибюля, наклонного хода и балюстрады четырех эскалаторов на станции «Удельная». Суммарная начальная стоимость двух контрактов, размещенных ГУП на сайте госзакупок, составляет 1,93 млрд рублей.



Основной конкурс на 1,86 млрд рублей включает капремонт фасадов, замену покрытий полов из природного камня, ремонт помещений эскалаторного, кассового, машинного залов, систем вентиляции, отопления, освещения, сигнализации и прочего. По второму конкурсу с начальной ценой в 68,8 млн рублей подрядчику будет необходимо заменить и отрегулировать облицовочные щиты балюстрады на четырех эскалаторах станции. Заявки на участие в аукционах принимаются до 16 и 19 января соответственно. Итоги подведут 22 и 25 января.



Работы будут проводится с закрытием станции на 11 месяцев. Точная дата закрытия будет зависеть от результатов конкурса, но ориентировочно ремонт начнется в феврале-марте, рассказали «Ъ-СПб» в пресс-службе метрополитена. Какие маршруты общественного транспорта будут усиливаться на период временного закрытия «Удельной», в комитете по транспорту не пояснили.



Как заявил начальник ГУП «Петербургский метрополитен» Евгений Козин на пресс-конференции в «Интерфаксе» в марте 2023 года, после «Удельной» в планы предприятия входит капремонт станций «Озерки» (с 31 января 2025 года по январь 2026 года), «Технологический институт — II» (2026 год) и второго вестибюля станции «Площадь Ленина» с выходом на Боткинскую улицу (2027 год).



Эксперты рынка недвижимости отмечают, что на время закрытия станций метро как ритейлеры, так и офисные центры не испытывают массового оттока арендаторов, но наблюдается рост сроков экспозиции пустующих помещений. При этом для ТЦ закрытие метро не столь критично, как для офисов и стрит-ритейла, так как в торговом центре трафик зависит не от работы метро, а от качества концепции, указывает старший консультант отдел консалтинга и аналитики NF Group в Петербурге Наталия Киреева.



О том, что закрытие станции в первую очередь отразится на стрит-ритейле, говорит и руководитель Rusland SP Retail Александр Карпов. Выход — договариваться с арендодателем о предоставлении на время ремонтных работ дисконта по арендной ставке на уровне минимум 30%.



«Количество вакантных помещений как раз зависит от того, будут ли договороспособны арендодатели. Очень часто собственник не дает скидки, после чего арендатор съезжает, а владелец сидит с пустым помещением весь период ремонта. В этом случае кто не дает скидку, тот рискует вообще остаться без арендатора», — подчеркивает эксперт.



Владимир Колодчук.