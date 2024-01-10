Белорусский порт может появиться в Приморье

Как сообщает издание «СБ. Беларусь сегодня», сейчас республика переваливает свои экспортные грузы через портовую инфраструктуру в Ленинградской области и Мурманске. Но и на российском Дальнем Востоке есть желание предоставить белорусам свой собственный порт с привязкой к Северному морскому пути. Как утверждает дипломат, в Приморье ждут команду белорусских специалистов, имеющих опыт подготовки такого бизнес плана и технико-экономического плана участия в портовых проектах.