Белорусский порт может появиться в Приморье

О желании Беларуси построить собственный порт в Приморье заявил посол республики в России Дмитрий Крутой. По его словам, тема уже была обсуждена с губернатором края Олегом Кожемяко.
Глава Приморья уже предложил варианты: прямое белорусское участие, стопроцентно белорусский порт, доли 50/50, совместная деятельность, совместное инвестирование, совместная прибыль и другие.
Как сообщает издание «СБ. Беларусь сегодня», сейчас республика переваливает свои экспортные грузы через портовую инфраструктуру в Ленинградской области и Мурманске. Но и на российском Дальнем Востоке есть желание предоставить белорусам свой собственный порт с привязкой к Северному морскому пути. Как утверждает дипломат, в Приморье ждут команду белорусских специалистов, имеющих опыт подготовки такого бизнес плана и технико-экономического плана участия в портовых проектах.
По мнению белорусского посла, необходимо определить номенклатуру движения грузов из Приморья совместно с Камчаткой и Магаданом в две стороны. Одностороннее движение экономически не выгодно. «Но если мы найдем двусторонние потоки грузов и с прицелом еще на Китай, то все это выстрелит», — считает глава белорусского диппредставительства.
Ранее экспортные товары из Беларуси отправлялись через порты балтийских республик и Украины. До введения санкций это был наиболее удобный логистический вариант.