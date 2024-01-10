Частные перевозчики заявили о потере в Омске 300 маршруток

«Усугубило и без того плачевное экономическое положение частного сектора городского транспорта, июльская “транспортная реформа”, в результате которой 18 маршрутов были лишены возможности провозить пассажиров по центральным улицам города, что тоже снизило их доходы.
В результате закрылись 8 маршрутов, а на оставшихся количество автобусов тоже уменьшилось и город потерял почти 300 автобусов малого класса, а пассажиры лишились возможности без пересадок добираться из различных районов города до центральных улиц", — сообщили частные перевозчики.
Напомним, что с 1 июля 2023 года в Омске изменилась привычная схема движения по 18 направлениям общественного транспорта. В частности, маршрутки перестали ходить по центральным магистралям, к примеру, по улице Гагарина и проспекту Карла Маркса — отправившись на параллельные улицы.