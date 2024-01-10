Частные перевозчики заявили о потере в Омске 300 маршруток

Напомним, что с 1 июля 2023 года в Омске изменилась привычная схема движения по 18 направлениям общественного транспорта. В частности, маршрутки перестали ходить по центральным магистралям, к примеру, по улице Гагарина и проспекту Карла Маркса — отправившись на параллельные улицы.