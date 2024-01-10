В Перми автобусы большого класса планируют запустить в 2025 году

Многие пермяки помнят те времена, когда на улицах города курсировали автобусы-гармошки, затем их сменили трехосные автобусы с повышенной вместимостью пассажиров. Городские власти решили возобновить практику движения автобусов большого класса на отдельных маршрутах Перми.
В городском департаменте транспорта «Комсомолке» пояснили, что возможность запуска автобусов особо большого класса будет рассматриваться после перезаключения контрактов с перевозчиками в 2025 году.
«Такие машины могут появиться на направлениях с большим пассажиропотоком. На сегодняшний день список таких маршрутов не определен. Это будет также зависеть от загрузки производителей техники и дорожных условий на маршруте», — дополнили информацию в ведомстве.
В декабре прошлого года «КП-Пермь» сообщила, что в департаменте транспорта администрации Перми подвели предварительные итоги пассажиропотока общественного транспорта города. Выяснилось, что наиболее востребованным среди жителей Перми является маршрут № 77 «Ул. Памирская — ул. Мильчакова». В тройку самых популярных маршрутов также вошли маршруты № 14 «Ул. Маяковского — ул. 2-я Запорожская» и № 27 «Пл. Дружбы — м/р Нагорный».