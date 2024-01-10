В российских магазинах могут появиться полки с бесплатными продуктами

Депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) предлагают обязать торговые сети и продуктовые магазины создавать полки с бесплатными продуктами, у которых истекает срок годности. Соответствующий законопроект внесут в Госдуму, пишут «Известия».
По задумке авторов, продукты безвозмездно смогут получить пенсионеры и социально незащищенные категории граждан. Для этого им нужно будет предъявить подтверждающие статус документы (пенсионные удостоверения, справки и др.).
В пояснительной записке утверждается, что в России «сохраняется проблема нерационального использования излишков продукции», а больше трети всех продуктов «превращаются в отходы».