Красноярск хотят соединить с Абаканом прямым поездом

«Просьбы о запуске такого поезда поступают от местных жителей. Новый пригородный поезд пройдет через Ачинск, Назарово, Ужур и Ширу», — сообщили в пресс-службе.
По информации КрасЖД, у пассажиров появится возможность без пересадок уехать из Красноярска в Хакасию.
Красноярская железная дорога проходит по территории Красноярского края, Республики Хакасия, Кемеровской и Иркутской областей.
Ранее «ФедералПресс» писал, как санкции повлияли на скоростные поезда в России и когда начнутся настоящие проблемы.