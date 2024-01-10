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Красноярск хотят соединить с Абаканом прямым поездом

КРАСНОЯРСК, 10 января, ФедералПресс. Красноярская железная дорога совместно с министерствами транспорта Красноярского края и Республики Хакасия разрабатывают возможность запуска прямого сообщения между Красноярском и Абаканом. Об этом сообщили в пресс-службе КрасЖД.
Вагон
Источник: Агентство «Москва»

«Просьбы о запуске такого поезда поступают от местных жителей. Новый пригородный поезд пройдет через Ачинск, Назарово, Ужур и Ширу», — сообщили в пресс-службе.

По информации КрасЖД, у пассажиров появится возможность без пересадок уехать из Красноярска в Хакасию.

Красноярская железная дорога проходит по территории Красноярского края, Республики Хакасия, Кемеровской и Иркутской областей.

Ранее «ФедералПресс» писал, как санкции повлияли на скоростные поезда в России и когда начнутся настоящие проблемы.