Красноярск хотят соединить с Абаканом прямым поездом

КРАСНОЯРСК, 10 января, ФедералПресс. Красноярская железная дорога совместно с министерствами транспорта Красноярского края и Республики Хакасия разрабатывают возможность запуска прямого сообщения между Красноярском и Абаканом. Об этом сообщили в пресс-службе КрасЖД.