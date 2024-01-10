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Узбекистан будет привлекать туристов полюбоваться на сельские окрестности и национальный колорит

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Узбекистане появятся новые базы отдыха и гостиницы в сельских местностях, рынкам придадут больше колорита, а Ташкентский цирк отремонтируют. Президенту рассказали, как планируют привлекать туристов в Узбекистан. Соответствующие поручения глава государства дал в ходе видеоселекторного совещания в декабре прошлого года, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Источник: Podrobno.uz

В частности, власти планируют задействовать туристический потенциал сельских и горных местностей Шахрисабзского, Паркентского и Кашкадарьинского районов. Для этого в кишлаках Мираки, Нурабад и Кумушкон собираются построить современные туристические базы отдыха.

На плато Майданак в Кашкадарьинской области появятся хостелы из легких конструкций, некоторые здания перепрофилируют под сферу торговли и услуг. Отмечается, что живописный горный ландшафт этих местностей должен привлечь внимание туристов, особенно в весенне-летний сезон.

Большое внимание планируется также уделить рынкам республики, которые являются одним из центров притяжения иностранных гостей. Им хотят придать больше национального колорита, чтобы превратить в «визитную карточку» Узбекистана. Для этого специалисты изучат опыт Турции и арабских стран, а также привлекут зарубежных коллег к проектированию объектов.

В новом облике предстанут как уже существующие базары, так и новые рыночные комплексы в исторических городах страны. Глава государства отметил, что они должны отражать колорит регионов, при этом уже имеющиеся рынки должны сохранить свою уникальность при реконструкции.

На презентации президенту рассказали о планах по ремонту Ташкентского государственного цирка, а также строительству учебного корпуса на 300 мест.

Президент поручил доработать и реализовать представленные проекты.

экономика
туризм и отдых