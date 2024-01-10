Узбекистан будет привлекать туристов полюбоваться на сельские окрестности и национальный колорит

В частности, власти планируют задействовать туристический потенциал сельских и горных местностей Шахрисабзского, Паркентского и Кашкадарьинского районов. Для этого в кишлаках Мираки, Нурабад и Кумушкон собираются построить современные туристические базы отдыха.
На плато Майданак в Кашкадарьинской области появятся хостелы из легких конструкций, некоторые здания перепрофилируют под сферу торговли и услуг. Отмечается, что живописный горный ландшафт этих местностей должен привлечь внимание туристов, особенно в весенне-летний сезон.
Большое внимание планируется также уделить рынкам республики, которые являются одним из центров притяжения иностранных гостей. Им хотят придать больше национального колорита, чтобы превратить в «визитную карточку» Узбекистана. Для этого специалисты изучат опыт Турции и арабских стран, а также привлекут зарубежных коллег к проектированию объектов.
В новом облике предстанут как уже существующие базары, так и новые рыночные комплексы в исторических городах страны. Глава государства отметил, что они должны отражать колорит регионов, при этом уже имеющиеся рынки должны сохранить свою уникальность при реконструкции.
На презентации президенту рассказали о планах по ремонту Ташкентского государственного цирка, а также строительству учебного корпуса на 300 мест.
Президент поручил доработать и реализовать представленные проекты.