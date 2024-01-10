Узбекистан будет привлекать туристов полюбоваться на сельские окрестности и национальный колорит

Большое внимание планируется также уделить рынкам республики, которые являются одним из центров притяжения иностранных гостей. Им хотят придать больше национального колорита, чтобы превратить в «визитную карточку» Узбекистана. Для этого специалисты изучат опыт Турции и арабских стран, а также привлекут зарубежных коллег к проектированию объектов.