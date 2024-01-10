Производство электроники и оптических изделий в Москве за 10 месяцев выросло более чем на 19 процентов

Москва — город с развитым производством. В столице работают более четырех тысяч промышленных площадок, на которых трудоустроены свыше 720 тысяч человек. Ежегодно открывается от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. На них производят разнообразные товары: лекарства, мебель, одежду, электронику, медицинское оборудование и многое другое.