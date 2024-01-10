Производство электроники и оптических изделий в Москве за 10 месяцев выросло более чем на 19 процентов

Столичные предприятия, выпускающие компьютеры, электронные и оптические изделия, за 10 месяцев 2023-го нарастили объем производства на 19,5 процента по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Свыше 100 производителей в городе занимаются выпуском компьютерной техники и электроники. Они создают материнские платы, системные блоки, базовые станции для промышленного интернета вещей и многое другое. Так, за январь — октябрь 2023 года столичные предприятия этой сферы увеличили объем производства на 19,5 процента по сравнению с аналогичным периодом 2022-го», — рассказал Владимир Ефимов.
В частности, московские компании выпустили свыше 400 миллионов интегральных электронных схем и более 12 миллионов печатных плат.
«Столичные фабрики и заводы разрабатывают инновационные изделия, не имеющие аналогов в России. За 10 месяцев 2023 года они отгрузили товаров почти на 400 миллиардов рублей. Это на 36,6 процента больше, чем в 2022-м», — заявил Министр Правительства Москвы, глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
Москва — город с развитым производством. В столице работают более четырех тысяч промышленных площадок, на которых трудоустроены свыше 720 тысяч человек. Ежегодно открывается от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. На них производят разнообразные товары: лекарства, мебель, одежду, электронику, медицинское оборудование и многое другое.
Развитие собственных промплощадок в Москве позволяет компаниям наращивать объемы производства, находить партнеров и выходить на новые рынки сбыта. Городские предприятия могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города, в том числе субсидиями и целевыми займами. Кроме того, разработан ряд антикризисных мер.
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