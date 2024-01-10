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Часть воронежцев сможет получить компенсацию за капремонт

Однако компенсацию расходов можно будет получить при условии полной и своевременной уплаты взносов на капремонт.
Часть воронежцев сможет получить компенсацию за капремонт
Источник: Freepik

Стало известно, кто имеет право на получение компенсации взносов на капремонт в 2024 году, об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Льготниками стали воронежцы, которые достигли возраста 70 и 80 лет. Этих людей поделили на следующие группы:

  • одинокие неработающие собственникам жилого помещения в возрасте 70 лет — 50%;
  • одинокие неработающие собственникам жилого помещения в возрасте 80 лет — 100%;
  • проживающие в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих пенсионеров и (или) неработающих инвалидов I и (или) II групп, собственники жилых помещений в возрасте 70 лет — 50%;
  • проживающие в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих пенсионеров и (или) неработающих инвалидов I и (или) II групп, собственники жилых помещений в возрасте 80 лет — 100%.

Важно отметить, что если у льготника есть несколько жилых помещений в собственности, то компенсацию выплачивают только за одно жилье — по выбору пенсионера.

Также в ведомстве предупредили, что компенсацию расходов можно будет получить при условии полной и своевременной уплаты взносов на капремонт.

ЖКХ