Часть воронежцев сможет получить компенсацию за капремонт

Стало известно, кто имеет право на получение компенсации взносов на капремонт в 2024 году, об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.
Льготниками стали воронежцы, которые достигли возраста 70 и 80 лет. Этих людей поделили на следующие группы:
- одинокие неработающие собственникам жилого помещения в возрасте 70 лет — 50%;
- одинокие неработающие собственникам жилого помещения в возрасте 80 лет — 100%;
- проживающие в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих пенсионеров и (или) неработающих инвалидов I и (или) II групп, собственники жилых помещений в возрасте 70 лет — 50%;
- проживающие в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих пенсионеров и (или) неработающих инвалидов I и (или) II групп, собственники жилых помещений в возрасте 80 лет — 100%.
Важно отметить, что если у льготника есть несколько жилых помещений в собственности, то компенсацию выплачивают только за одно жилье — по выбору пенсионера.
Также в ведомстве предупредили, что компенсацию расходов можно будет получить при условии полной и своевременной уплаты взносов на капремонт.