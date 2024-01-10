В Волгоградской области построят крупный молочный комплекс

В среду, 10 января, на предприятии побывал глава Волгоградской области Андрей Бочаров.
По словам губернатора, молочный комплекс в Калачевском районе станет одним из крупнейших в России. Здесь применен самый передовой мировой опыт в организации подобных предприятий.
Проект реализуется с господдержкой, и это требует внимательного к нему отношения. Все, что мы планировали, реализовали. Остается совсем немного: 2024 год станет завершающим, но уже сегодня более 9 тысяч голов в стаде, более 38 тысяч тонн молока — уровень производства. Это треть от производства молока в коллективных хозяйствах области. Одна ферма ежедневно может обеспечить молоком всех детей в области от нуля до семи лет, а это около 147 тысяч человек.
Инвестпроект реализуется с 2019 года. Высокие темпы проведения работ позволили подойти к сдаче объекта с почти годичным опережением первоначально намеченных сроков строительства.
В состав мегафермы входят доильно-молочный блок с родильным и сухостойным отделениями, коровники, санпропускник, дезбарьер, убойная площадка, помещение для взвешивания животных, телятники, кормовой склад, площадки для содержания молодняка. Все это уже построено и готово к эксплуатации. До конца текущего года осталось возвести еще несколько объектов. Это корпус для содержания нетелей, ветеринарный блок, дополнительные выгульные площадки и зоны хранения кормов.
Работа молочного комплекса организована на современной основе. Состояние коров отслеживает компьютер, доильные системы, так называемые карусели, роботизированы и оснащены новейшей электроникой.
Сейчас на ферме содержится 9269 животных, почти половина из них относится к молочному стаду. Поголовье активно растет, при этом воспроизводство стада идет без закупки молодых телят за границей, как это было раньше.
Сейчас предприятие, на базе которого реализуется инвестпроект, производит 38 тысяч тонн молока. С запуском молочной фермы прогнозный показатель надоев увеличится до 40 тысяч тонн в год.
Даже в сильные морозы животные обеспечены теплом, что также позволяет повысить производительность. По словам руководителя предприятия Александра Колесниченко, реализация проекта по строительству молочной мегафермы будет полностью завершена к концу текущего года.
Добавим, что волгоградские фермеры решают задачу по созданию собственной кормовой базы. Организовано орошение более 3,7 тысячи га, со временем площадь охваченных мелиорацией земель будет увеличена.
В работе предприятия задействованы 419 человек, за последние 10 лет их зарплаты выросли вдвое. За это же время отчисление предприятием налогов в бюджет области увеличилось в 4,6 раза.