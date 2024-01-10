В Волгоградской области построят крупный молочный комплекс

Проект реализуется с господдержкой, и это требует внимательного к нему отношения. Все, что мы планировали, реализовали. Остается совсем немного: 2024 год станет завершающим, но уже сегодня более 9 тысяч голов в стаде, более 38 тысяч тонн молока — уровень производства. Это треть от производства молока в коллективных хозяйствах области. Одна ферма ежедневно может обеспечить молоком всех детей в области от нуля до семи лет, а это около 147 тысяч человек.