В Новосибирске после реконструкции ввели в эксплуатацию бассейн СКА

Документы о вводе бассейна в эксплуатацию были подписаны 29 декабря. Как пишет издание «РБК Новосибирск», на данный момент на объекте ведутся пуско-наладочные работы. Открытие бассейна запланировано на февраль нынешнего года.
Следует напомнить, что декабре 2023 года министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков заявил, что бассейн СКА планируют открыть после реконструкции в феврале 2024 года.
Здание бассейна СКА расположено в Новосибирске на улице Воинской. Реконструкцию объекта начали в 2021 году.
Ранее «Прецедент» сообщал, что 40 новых станций зарядки для электромобилей открыли в Новосибирске.