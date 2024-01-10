Воронежцам сообщили о повышении ставки по ипотеке с 10 января

Это произошло в связи с повышением ЦБ ключевой ставки.
Таким образом, с сегодняшнего дня минимальная ставка по программам на новостройки и «вторичку» составляет 16,7%, сообщили в кредитной организации.
Известно, что решение о повышении ключевой ставки Банк России принял еще 15 декабря минувшего года. Ранее ключевая ставка составляла 15%.
Приобрести загородный дом в ипотеку тоже станет дороже — стоимость такой ипотеки теперь будет начинаться от 17%, на гаражи — от 17,2%, а на коммерческую недвижимость — от 18,2% годовых.
Однако в Сбербанке подчеркнули, что программ с господдержкой эти изменения не коснутся — ставки в этом случае останутся прежними.