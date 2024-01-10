Мэр Краснодара не реагирует в соцсетях на снежный коллапс

10 января произошло аварийное отключение электроэнергии в Прикубанском округе. Десяток улиц остались без света. В домах по улице Парусной временно приостановлена подача тепла, в том числе в школе и в жилых домах.
Кроме того, на дорогах и тротуарах стало скользко. Утром из-за ДТП временно встали трамваи в центре города. По данным мэрии, техника сутки чистила снег и посыпала песком — было потрачено более 780 тонн. Горожанам чиновники напомнили, что за территорию у дома отвечают управляющие компании.
За все время глава города Евгений Наумов в своих соцсетях не уделил внимание проблеме. Последние его записи сделаны накануне — о комплексном развитии. Ранее Владимир Путин рекомендовал чиновникам вести соцсети и своевременно реагировать на проблемы.
Отметим, снег в Краснодаре редкое, но ежегодное явление, однако каждый раз происходят неожиданные инциденты.