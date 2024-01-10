Мэр Краснодара не реагирует в соцсетях на снежный коллапс

Кроме того, на дорогах и тротуарах стало скользко. Утром из-за ДТП временно встали трамваи в центре города. По данным мэрии, техника сутки чистила снег и посыпала песком — было потрачено более 780 тонн. Горожанам чиновники напомнили, что за территорию у дома отвечают управляющие компании.