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Мэр Краснодара не реагирует в соцсетях на снежный коллапс

КРАСНОДАР, 10 января, ФедералПресс. Из-за внезапно выпавшего снега в Краснодаре обледенели дороги и тротуары, произошли аварии, а у некоторых жителей пропали отопление и свет. Глава города Евгений Наумов пока никак не прокомментировал ежегодный коллапс.
Источник: РИА "ФедералПресс"

10 января произошло аварийное отключение электроэнергии в Прикубанском округе. Десяток улиц остались без света. В домах по улице Парусной временно приостановлена подача тепла, в том числе в школе и в жилых домах.

Кроме того, на дорогах и тротуарах стало скользко. Утром из-за ДТП временно встали трамваи в центре города. По данным мэрии, техника сутки чистила снег и посыпала песком — было потрачено более 780 тонн. Горожанам чиновники напомнили, что за территорию у дома отвечают управляющие компании.

За все время глава города Евгений Наумов в своих соцсетях не уделил внимание проблеме. Последние его записи сделаны накануне — о комплексном развитии. Ранее Владимир Путин рекомендовал чиновникам вести соцсети и своевременно реагировать на проблемы.

Отметим, снег в Краснодаре редкое, но ежегодное явление, однако каждый раз происходят неожиданные инциденты.

ЖКХ