Госмонополию на магазины Duty Free отменят в Беларуси

В Беларуси отменяют государственную монополию на магазины Duty Free. Соответствующие изменения содержатся в законе № 345−3, который подписал президент Александр Лукашенко, документ опубликован на Национальном правовом портале.
Основная новация — отмена государственной монополии на продажу алкоголя в беспошлинных магазинах (Duty Free). В настоящее время право продавать спиртное через Duty Free имеют госкомпания «Дипмаркет», а также три частные организации: «Беламаркет ХЕЛЕНА ВАЛЕРИ» и «МаркетЛига», «БЕЛАМАРКЕТ дьюти фри».
По новым правилам торговать алкогольной продукцией смогут и иные юридические лица, к которым будет выдвигаться фактически единственное основное требование: уставной фонд должен составлять не менее 24 тысяч базовых величин (базовая величина с 1 января 2024 года составляет 40 рублей, таким образом сумма составляет 960 000 BYN).
Новые правила вступают в силу в июле 2024 года.