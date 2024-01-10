Госмонополию на магазины Duty Free отменят в Беларуси

Основная новация — отмена государственной монополии на продажу алкоголя в беспошлинных магазинах (Duty Free). В настоящее время право продавать спиртное через Duty Free имеют госкомпания «Дипмаркет», а также три частные организации: «Беламаркет ХЕЛЕНА ВАЛЕРИ» и «МаркетЛига», «БЕЛАМАРКЕТ дьюти фри».