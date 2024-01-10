Какие страны мира наиболее удобны для удаленки: Молдова даже в ТОП-50 не попала

Платформа кибербезопасности Nordlayer составила ежегодный рейтинг The Global Remote Work Index.
Молдова заняла 52 место среди 108 стран, вошедших в рейтинг he Global Remote Work Index (GRWI), в который вошли лучшие страны мира для удаленной работы.
GRWI состоит из четырех элементов: кибербезопасность, цифровая и физическая инфраструктура, экономическая и социальная безопасность.
В рейтинге кибербезопасности Молдова заняла 72 место, а в рейтинге цифровой и физической инфраструктуры — 49 место. В рейтинге экономической безопасности Молдова заняла 48 место, в рейтинге социальной безопасности — 45 место.
По данным Nordlayer, лучшими странами мира для удаленной работы являются Дания, Нидерланды, Германия, Испания и Швеция. Соседняя Румыния заняла в рейтинге 38 место. Украина, Россия и Беларусь не вошли в рейтинг.