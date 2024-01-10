В Подольске одобрили передачу котельной патронного завода в собственность округа

«Депутаты совета депутатов городского округа Подольск дали согласие на передачу в муниципальную собственность котельной патронного завода. Решение депутатами было принято единогласно», — сообщили в совете депутатов округа.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что после передачи котельной в муниципальную собственность будет проведена модернизация объекта.
4 января в Подольске произошел прорыв теплотрассы, на территории котельной Климовского специализированного патронного завода, обеспечивающей теплом жителей микрорайона Климовск, были обнаружены три утечки. Школы и детские сады были переведены на дистанционный формат.