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В Подольске одобрили передачу котельной патронного завода в собственность округа

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. В совете депутатов Подольска единогласно одобрили передачу котельной «Климовского специализированного патронного завода» (КСПЗ) в собственность муниципального образования. Об этом сообщили ТАСС в совете депутатов.
ЖКХ
Источник: РИА "Новости"

«Депутаты совета депутатов городского округа Подольск дали согласие на передачу в муниципальную собственность котельной патронного завода. Решение депутатами было принято единогласно», — сообщили в совете депутатов округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что после передачи котельной в муниципальную собственность будет проведена модернизация объекта.

4 января в Подольске произошел прорыв теплотрассы, на территории котельной Климовского специализированного патронного завода, обеспечивающей теплом жителей микрорайона Климовск, были обнаружены три утечки. Школы и детские сады были переведены на дистанционный формат.

ЖКХ