Стало известно, сколько потратят на содержание главных чиновников Волгоградской области

«В 2024 году на содержание губернатора Андрея Бочарова и мэра Владимира Марченко потратят девять миллионов рублей», — следует из данных двух основных финансовых документов субъекта и города.
При этом оклад губернатора ожидаемо выше — в 1,7 раза. Если Бочаров может рассчитывать на годовое довольствие в 5,7 млн рублей, то Марченко получит 3,3 млн рублей.
По сравнению с предыдущими годами ежемесячный оклад губернатора стал ниже: по декларации за 2021 год он заработал по 535 тысяч рублей каждый месяц, в этот раз доходы за счет казны составят 475 тысяч каждый месяц.
Бюджеты на плановый период 2025—2026 годов предполагают сокращение окладов высших должностных лиц.
Ранее сообщалось, что в Волгограде улицы и дворы утопают в снегу, так что не могут проехать ни скорая помощь, ни автобусы.