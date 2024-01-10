В Новосибирске назвали вакансии с самыми высокими зарплатами в январе

Оператор станков с ЧПУ на Новосибирском заводе имени Коминтерна будет зарабатывать до 160 тысяч рублей в месяц. Также работодатель предлагает частичную оплату аренды жилья, льготное посещение бассейна и фитнес-клуба, а также дотацию на питание в столовой.