В Новосибирске назвали вакансии с самыми высокими зарплатами в январе

Водителю, в обязанности которого входят международные перевозки, предлагают зарплату в 200 тысяч рублей. Необходимы удостоверение категории СЕ и умение оформлять сопроводительную документацию.
Оператор станков с ЧПУ на Новосибирском заводе имени Коминтерна будет зарабатывать до 160 тысяч рублей в месяц. Также работодатель предлагает частичную оплату аренды жилья, льготное посещение бассейна и фитнес-клуба, а также дотацию на питание в столовой.
150 тысяч рублей предлагают старшему официанту в мужском отделении общественной бани. От кандидата требуется опыт работы в общепите от года, знание программы R-Keeper, опрятность и грамотная речь. Предусмотрено бесплатное питание и оплата такси.
Физик-экспериментатор в компании, которая занимается научными разработками разработками программного обеспечения в нефтегазовой отрасли, может зарабатывать от 120 тысяч рублей. Офис расположен на территории Академгородка.
Врач-хирург в стационаре Искитимской центральной городской больницы будет зарабатывать от 110 тысяч рублей. Естественно, нужно профильное образование. Иногородним специалистам предоставляют квартиру.
Такую же сумму предлагают механику для работы на дизель-генераторных установках на полярной научной станции НИС «Остров Самойловский».
Химик, который будет создавать новейшие бытовые продукты, может зарабатывать от 100 тысяч рублей. Зарплата машиниста мостового крана с 4−5 разрядом и опытом работы — также от 90 до 100 тысяч рублей.