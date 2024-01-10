Пермские термы резко повысили стоимость своих услуг

«Новый прайс и акционные предложения действуют с 9 января по 1 апреля 2024 года», — сказано в сообщении. Посещение одного часа в «Пермских термах» в будни теперь стоит 700 рублей, два часа — 1,1 тысячу рублей, три часа — 1,3 тысячу рублей, безлимит — 2 тысячи рублей. Тарифы выходного дня остались без изменений.