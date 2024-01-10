Тарифы на услуги ЖКХ в Челябинской области вырастут на 11,2%

Что касается электроэнергии, то здесь рост тарифов составит от 8,5% до 150%. Как ранее сообщала «Пчела», с 1 июля в регионе начнёт работать новая система дифференцирования тарифов. Стоимость будет зависеть от объёма потребления энергии — чем он меньше, тем ниже тариф. Для тех, кто не привык экономить на потреблении электричества, цена вырастет на 150%. Кроме того, стоимость киловатта электричества по-прежнему будет зависеть от типа тарифа (одноставочный он или двухставочный) и типа плиты, которая используется в квартире. Подробнее об этом мы писали здесь.