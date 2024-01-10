Тарифы на услуги ЖКХ в Челябинской области вырастут на 11,2%

Традиционно самые дорогостоящие услуги — горячая вода и отопление — для челябинцев в этом году вырастут в цене на 12,2%. Это коснётся потребителей, чьи дома обслуживает теплоснабжающая организация «УСТЭК-Челябинск». Сейчас обе услуги стоят 1559,60 рублей за одну гигокалорию, с 1 июля цена поднимется до 1749,87/Гкал.
Холодное водоснабжение станет дороже на 6% — вместо 31,21 рубля придётся платить 33,07 рублей. Плата за водоотведение вырастет на 13,3% и составит 24,88 рублей вместо 21,95. Сильнее всего — на 79,8% — подорожает очистка сточных вод (с 66 рублей до 10,79 рублей). Конечная стоимость этих услуг в квитанции будет зависеть ещё и от наличия счётчика — если нет приборов учёта, добавится повышающий коэфициент.
Что касается электроэнергии, то здесь рост тарифов составит от 8,5% до 150%. Как ранее сообщала «Пчела», с 1 июля в регионе начнёт работать новая система дифференцирования тарифов. Стоимость будет зависеть от объёма потребления энергии — чем он меньше, тем ниже тариф. Для тех, кто не привык экономить на потреблении электричества, цена вырастет на 150%. Кроме того, стоимость киловатта электричества по-прежнему будет зависеть от типа тарифа (одноставочный он или двухставочный) и типа плиты, которая используется в квартире. Подробнее об этом мы писали здесь.
Вырастет также цена за газ, который используется для приготовления пищи и нагрева воды. Стоимость этого ресурса составит 114,36 рублей вместо 102,84. Речь идёт о квартирах с газовыми плитами и расчёте по нормативу, а не по приборам учёта.
Услуга, обозначенная в квитанциях как обращение с ТКО, вырастет на 11%. За вывоз мусора с 1 июля придётся платить 105,57 рублей вместо 95,11 рублей в частном секторе и 81,51 рублей вместо 73,43 — в многоквартирных домах.
Некоторые цифры выглядят пугающими, особенно для тех, кто живёт только на пенсию или совсем небольшую зарплату. Однако в регионе действуют меры поддержки для граждан, которые тратят на оплату услуг ЖКХ больше 22% (для некоторых категорий — более 11%) совокупного дохода. Речь идёт об участниках Великой Отечественной войны, инвалидах, ветеранах труда и других, а также — о малообеспеченных семьях.
Напомним, президент России Владимир Путин в ходе прямой линии в четверг, 14 декабря, заявил об отмене для пенсионеров комиссии за оплату услуг ЖКХ. Также президент указал, что тарифы на эти услуги не должны расти быстрее доходов граждан.