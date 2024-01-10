Как изменились цены на жилье в Казахстане

Из них было совершено 8 238 сделок по индивидуальным домам и 29 580 по квартирам в многоквартирных домах. По сравнению с ноябрем 2023 года (31 727) количество сделок купли-продажи жилья увеличилось на 19,2%.
Лидерами по количеству сделок, как и ранее, остаются города Алматы (7594 — 20,1%) и Астана (7157 — 18,9%), а также, Карагандинская область (2946 — 7,8%). Меньше всего сделок проведено в области Ұлытау — 447 единиц (1,2%).
Количество сделок купли-продажи жилья за декабрь 2023 года по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года увеличилось на 12,6%, тогда было зарегистрировано 33 587 сделок.
Основная доля продаж по жилью в многоквартирных домах приходится на город Астана (23,7%), Алматы (23,5%) и Карагандинскую область (8,2%). Лидерами в продажах по количеству комнат стали 2-комнатные квартиры, в декабре по ним было оформлено 11 465 сделок.
По сравнению с ноябрем 2023 года, в декабре количество сделок по индивидуальным домам также увеличилось на 8,7% (на 659 сделок) и составило 8 238.
Наибольший рост количества сделок по индивидуальным домам наблюдается в городах Алматы (39,7%), Шымкент (38,9%) и Астана (33,9%). А наибольший спад за месяц произошел в Северо-Казахстанской (-18,1%), Костанайской (-17,5%) и Актюбинской областях (-11,6%).
Количество сделок купли-продажи жилья за декабрь 2023 года по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года увеличилось на 12,6%, тогда было зарегистрировано 33 587 сделок.
Отрицательный наивысший показатель был зарегистрирован в Актюбинской области (на 15,3%), а самое большое увеличение зафиксировано Алматинской области (на 62,3%). Вместе с тем, уменьшение в динамике наблюдается в количестве сделок январь-декабрь 2023 года к январю-декабрю 2022 года и составляет −20,5%.
Цены на жилье
За год (с декабря 2022 года по декабрь 2023 г.) цены продажи нового жилья повысились на 3,4%, а на квартиры вторичного рынка — снизились на 3,7%.
При этом арендная плата за благоустроенное жилье в декабре 2023 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года повысилась на 1,6%.
За месяц (с ноября по декабрь 2023 года) цены арендной платы за благоустроенное жилье повысились на 0,9%, продажи нового жилья — на 0,6%, перепродажи квартир — на 0,2%.