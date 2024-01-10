Как изменились цены на жилье в Казахстане

Отрицательный наивысший показатель был зарегистрирован в Актюбинской области (на 15,3%), а самое большое увеличение зафиксировано Алматинской области (на 62,3%). Вместе с тем, уменьшение в динамике наблюдается в количестве сделок январь-декабрь 2023 года к январю-декабрю 2022 года и составляет −20,5%.