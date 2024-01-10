В Воронеже квартиры в новостройках стали дороже

В Воронеже в декабре 2023 года увеличилась стоимость недвижимости, данные предоставлены аналитиками сайта domostroyrf.ru.
Строящееся жилье в Советском районе стало больше на 4,463 рубля за один квадратный метр.
«На рынке строящегося жилья в декабре наблюдалось повышение цен. Средневзвешенная цена квартир в новостройках составила 111 280 рублей за квадратный метр. По сравнению с данными за ноябрь, цена повысилась на 130 рублей за квадратный метр или на 0,12%», — сообщают аналитики.
Цена на жилье в Ленинском районе увеличилась до 131,532 рублей за квадратный метр. Это больше на 2,781 рубля. В Центральном квартиры стали дороже на 1,896 рублей и теперь стоят около 120,997 рублей. В Левобережном — до 101,292 рублей (+904). Зато в Железнодорожном и Коминтерновском районах цены снизились. 107,371 рублей (-5,298) и 101,549 рублей (-2,020) соответственно.