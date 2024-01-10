В Воронеже квартиры в новостройках стали дороже

Цена на жилье в Ленинском районе увеличилась до 131,532 рублей за квадратный метр. Это больше на 2,781 рубля. В Центральном квартиры стали дороже на 1,896 рублей и теперь стоят около 120,997 рублей. В Левобережном — до 101,292 рублей (+904). Зато в Железнодорожном и Коминтерновском районах цены снизились. 107,371 рублей (-5,298) и 101,549 рублей (-2,020) соответственно.