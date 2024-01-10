Белорусы купили в декабре рекордное количество новых легковушек

Это вдвое превышает показатель декабря 2022 года. Речь идет о новых легковых и коммерческих автомобилях, сообщает Белорусская автомобильная ассоциация.
Также отмечается, что данный показатель стал лучшим в абсолютном выражении по количеству проданных машин за последние два года.
- По мнению исполнительного директора «Атлант-М» Сергея Самойло, такой рост объясняется нескольким причинами:
- интерес к моделям Geely/BG;
- спрос на коммерческие автомобили ГАЗ;
- рост сегмента китайских марок (кроме Geely), в котором теперь уже 11 официально представленных в Беларуси брендов.