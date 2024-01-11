Нацбанк Беларуси заметно снизил курс доллара и курс евро на 11 января 2024

Устанавливаемые ежедневно Нацбанком официальные курсы рубля по отношению к иностранным валютам содержат и курсы доллара, евро и российского рубля, которые белорусы чаще всего сдают и покупают в обменных пунктах коммерческих банков. Курсы Нацбанка на 11 января 2024, четверг, выглядят следующим образом: 1 доллар США равен 3,1760 рубля, 1 евро — 3,4765 BYN, 100 российских рублей — 3,5483 белорусского рубля.
Напомним, курсы НБРБ в отношении этих валют на 10 января, среду, были такими: 1 доллар США равен 3,1949 рубля, 1 евро — 3,4965 BYN, 100 российских рублей — 3,5254 белорусского рубля. То есть курсы доллара и евро заметно снизились, а российский рубль вырос.