Большие потрясения авторынка в Приморье — итоги и прогнозы

Прошедший 2023-й стал годом трансформации для авторынка Приморья. В сегменте новых автомобилей продолжалась китаизация предложения и запускались новые производства, а импорт из Японии вопреки всем ожиданиям показал рост к концу года.
О том, где сегодня дальневосточники покупают автомобили, и какие предложения есть в разных ценовых сегментах, читайте в обзоре ИА PrimaMedia.
Sollers расширяет производство
В прошлом году открылось направление коммерческих автомобилей Sollers. Напомним, что под влиянием санкций Isuzu, Mazda и Ford продали свои доли в совместном производстве Sollers. Сегодня компания модернизирует предприятия и расширяет модельный ряд. В 2023 году она запустила во Владивостоке производство пикапов Sollers ST6. В этом году планируется начать выпускать пикапы Sollers СТ8, рассказали в компании «Сумотори-Авто» (официальный дилер Sollers во Владивостоке). Кроме того, в планах — запустить бывший завод Isuzu, на котором планируется выпуск среднетоннажных грузовиков.
«Также в 2023 году “Сумотори-Авто” стал официальным дилером китайских автомобилей CHANGAN. Первая поставка во Владивосток ожидается в феврале 2024 года», — рассказывает собеседник агентства.
Китаизация рынка
«Подводя итоги уходящего года, нужно отметить, что теперь приморский авторынок действительно принадлежит китайским брендам, и это уже ни для кого не секрет», — такой оценкой делится генеральный директор компании «Успех-Авто» Александр Новиков.
«В дилерских центрах, которые раньше представляли, допустим, европейские бренды, сейчас представлены автомобили китайских брендов. Опять же, не совсем верно говорить “китайский” автомобиль, так как, например, 50% акций JAC принадлежит компании Volkswagen, а это значит, что они также принимают участие в проектировании автомобилей, разработке их дизайна
По словам представителя «Сумотори-Авто», китайские бренды на территории РФ в первую очередь берут своей ценой и наличием опций дилерства (гарантия, процентная ставка по кредитам, лизинг). Альтернативу можно найти в Корее, Японии, ОАЭ, но стоимость транспортного средства может варьироваться. Дилеры продолжают расширять модельный ряд, и «китайцев» становится всё больше на дорогах Владивостока.
«Если сравнивать, то на момент появления на Дальнем Востоке нашего бренда JAC в линейке было представлено всего несколько моделей — кроссоверы JAC JS4 и JAC JS6, а также пикап JAC T6. Сейчас ситуация намного лучше, так как теперь у нас достаточно много моделей — это все тот же семейный кроссовер JAC JS6, лифтбек JAC J7, кроссовер для всех JAC JS3, пикапы JAC Т8 и JAC Т8PRO», — рассказывает Александр Новиков.
Доля китайских машин в российском автоимпорте выросла с 10% в 2021 году до 92% в 2023-м. В РФ только официально продавались автомобили 35 китайских брендов, еще более двух десятков завозились с помощью параллельного импорта.
По оценкам агентства «АВТОСТАТ», средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России в 2023 году составила 3 млн 130 тысяч рублей. Относительно бюджетного «китайца» можно приобрести, располагая суммой порядка 2 млн рублей.
«Цены на китайские и в принципе новые автомобили в 2023 году преодолели отметку 2 млн рублей. Главные причины — относительно небольшой ассортимент и низкая конкуренция. Но уже к концу года мы увидели корректировку цен. Конкуренция среди китайских брендов стремительно растёт, и это будет влиять на их ценовую политику», — рассказали в компании «Сво-Сервис».
Говоря о стоимости транспортных средств, многие дилеры отмечают, что подорожание действительно было, но сейчас авторынок пришел в себя, хотя и далёк от досанкционных прайсов. Например, в дилерских центрах можно приобрести семейный кроссовер за 1.999.000 рублей.
Набирает популярность услуга трейд-ин по приёму старого автомобиля в счёт покупки нового, позволяющая значительно снизить цену на товар.
«В целом автомобили с пробегом и на заказ — это многогранное направление, где нет рамок в марках и моделях. Основным показателем является ликвидность. Оценивая прошедший год и ряд изменений в законодательстве РФ, уменьшилось время на реализацию автомобиля, а средняя стоимость транспортного средства выросла до 4,3 млн рублей, что показывает платежеспособность населения и интерес к более дорогим автомобильным маркам», — комментирует представитель «Сумотори-Авто».
В компании «Тосэй» сообщают о растущем спросе на автомобили с пробегом из Китая: «Поставки осуществляются паромами и сухопутным путём. У таких “китайцев” комплектация выше и красивее, чем у тех же японцев. Возьмём очень популярный сегодня Geely Coolray — база как у Honda Vezel, цена одинаковая, но за эту цену можно купить Vezel 2014 года, а Coolray — 2020 года, плюс комплектация у него будет выше».
Рост импорта
Что касается автомобилей с пробегом из Японии и Кореи, в 2023 году по этому рынку был нанесён серьёзный удар. Новые санкции, повышение ставок утилизационного сбора, ослабление курса рубля стали серьёзным испытанием для его участников.
Прежде всего, Япония ввела жёсткие ограничения на экспорт в Россию гибридов и электромобилей, а также автомобилей с бензиновыми и дизельными моторами объёмом выше 1,9 литра.
В декабре министерство торговли Южной Кореи опубликовало уведомление о расширении списка товаров, подлежащих экспортному контролю. Туда вошли и автомобили с двигателями от 2 литров.
При этом объёмы автоимпорта в Приморье вовсе не упали до рекордного минимума, как можно было ожидать. «Владивостокской таможней с начала 2023 года по ноябрь (включительно) оформлено 210 тысяч автомобилей физических лиц для личного пользования. Рост по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 23 процента», — сообщили агентству в таможне.
Руководитель компании Carwin Дмитрий Забора рассказывает, что итоги года стали неожиданностью для импортёров.
«В прошлом году курс доллара поднимался до 100 рублей. Японские власти 9 августа ввели санкции, которые фактически затронули половину рынка. А повышение ставок утилизационного сбора отсекло категорию покупателей, которые заказывали автомобили на продажу. Плюс доступность китайских брендов от 2 млн рублей. И всё-таки несмотря на такое количество факторов против правого руля мы наблюдаем рост спроса», — комментирует Дмитрий Забора.
Среди причин столь неожиданной тенденции импортёры выделяют несколько факторов. Во-первых, это огромная лояльная аудитория к правому рулю.
«Мы спрашиваем клиентов, готовы ли они пересесть на “китайца” и слышим категорическое “нет”», — поясняет Дмитрий Забора. — Во-вторых, большая часть автомобильного импорта из Японии укладывается в ценовой диапазон от 900 до 1,7 млн рублей. За эту цену нечего предложить кроме правового руля. Новые «китайцы» дороже, а вторичный рынок в России практически умер".
Ещё один неожиданный тренд, по словам импортёров, это растущий спрос на европейские машины из Японии. Он начал формироваться в 2022 году, и если поначалу речь шла о единичных покупках, сегодня «европейцы» составляют треть предложения.
Каких «европейцев» везут из Японии
Чаще всего спрашивают и покупают BMW, а лучшей моделью в соотношении цена-качество считаются «двушки-туреры», это своеобразный аналог Honda Freed за относительно небольшие (1−1,2 млн рублей) деньги, рассказывают участники рынка. Под капотом 136-сильный 3-х цилиндровый 1.5-литровый ДВС, достаточно надёжный и беспроблемный.
Из «мерседесов» дальневосточники выделяют С-класс 2012—2013 года (С204, около 1,2 млн рублей) и E класс (W212, около 1.5 млн рублей) 2011−2013 годов с двигателем 1,8 турбо. «Постоянно спрашивают и свежие модели, но с ними сложнее, почти все с какой-то гибридной составляющей, их не вывезешь в РФ», — отмечает Дмитрий Забора.
А самый высокий спрос на «фольксвагены», однозначный хит продаж — это Passat B8 (как седаны, так и универсалы) 2016−2017 года, с двигателем 1.4 150 л.с., стоимостью около 1,4 млн рублей. Также активно спрашивают минивен Golf touran с таким же двигателем 1.4 литра, он выходит чуть дешевле, порядка 1,2 млн рублей.
И отдельно импортёры выделяют Volkswagen Golf Alltrack как один из самых продаваемых универсалов-кроссоверов.
«Все эти “тигуаны”, Q3, BMW X1 из Японии с двигателями 1.4−1.5 литра — это строго передний привод, а если нужен полный привод и клиренс повыше, то кроме этого “Гольфа” особо и предложить нечего. Техническая начинка у него на уровне, двигатель 180-сильный 1.8 турбо, это надежный gen3, а трансмиссия “мокрый” робот DQ250, один из самых беспроблемных. В хорошей комплектации можно получить премиальную акустику Dynaudio, качественную кожаную отделку салона и множество опций. В своём ценовом диапазоне 2 млн плюс-минус 200 тысяч машина весьма интересна к покупке, особенно с учетом разгона до сотни за 7.5 секунд», — рассказал один из участников рынка.
Что по ГЛОНАССу
Отметим, что очередные негативные ожидания на авторынке связаны с окончанием срока моратория на установку кнопки «ЭРА-ГЛОНАСС». Постановлением председателя правительства Михаила Мишустина мораторий продлён до 28 февраля 2024 года. Но ходят слухи, что как минимум до апреля его оставят в силе.
«Я узнавал, смогу ли купить на компанию тысячу кнопок ГЛОНАСС, и выяснилось, что предложения достаточно. Вряд ли произойдёт то, что было 6 лет назад, когда за кнопками выстраивались очереди. Но в любом случае, ГЛОНАСС стоит 50−70 тысяч рублей, это максимум 10 процентов от стоимости автомобиля, а для более дорогих машин — 3−5 процентов. Уже не так критично по сравнению с периодом, когда автомобили стоили 500 тысяч. Сейчас машины дорожают, и эти расходы размываются в конечной цене», — говорит Дмитрий Забора.
По словам собеседников агентства, главное пожелание к наступившему году — чтобы всё осталось так, как есть. В очередной раз рынок продемонстрировал чудеса выживаемости и адаптировался к сложившей экономической и геополитической ситуации. Это видно по основным статистическим показателям.
Объем продаж новых легковых автомобилей в России за 2023 год вырос на 69 процентов. Всего за период было реализовано 1,06 млн машин. Такие данные приводит Автостат. Рынок авто с пробегом за 2023 год увеличился на 21 процент к результату 2022 года. Рост в абсолютном выражении перерегистрации легковых автомобилей показал динамику от 5,4 млн до 6,6 млн авто.