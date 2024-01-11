Большие потрясения авторынка в Приморье — итоги и прогнозы

В компании «Тосэй» сообщают о растущем спросе на автомобили с пробегом из Китая: «Поставки осуществляются паромами и сухопутным путём. У таких “китайцев” комплектация выше и красивее, чем у тех же японцев. Возьмём очень популярный сегодня Geely Coolray — база как у Honda Vezel, цена одинаковая, но за эту цену можно купить Vezel 2014 года, а Coolray — 2020 года, плюс комплектация у него будет выше».