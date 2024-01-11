Рассказываем, на какие вакансии вырос спрос у работодателей в Иркутской области в 2023 году

Аналитики крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы hh.ru узнали на какие вакансии вырос спрос у работодателей в Иркутской области в 2023 году.
— За 12 месяцев объем предложений о работе в Приангарье вырос на 28% по сравнению с 2022 годом. При этом среди 15 самых крупных сфер, самый большой прирост вакансий зафиксирован по специальностям административного персонала и курьеров (+51% в 2023 году), — говорят эксперты.
Кроме того, работодатели стали чаще искать людей на вакансии водителей и машинистов. Выросла потребность в рабочем персонале, мастерах по ремонту автомобилей, строителях и специалистов из сферы производства. Именно рабочие специальности стали самыми востребованными в регионе (на них приходится 29% от всех предложений о работе в Приангарье).
Значительно выросла потребность в руководителях и управленцах, менеджерах по продажам и работе с клиентами, HR-специалистах, работниках розничной торговли, а также специальностях из ресторанно-гостиничной сферы.
Снижение числа вакансий произошло в сферах образования (-2%) и безопасности (-6%).