Рассказываем, на какие вакансии вырос спрос у работодателей в Иркутской области в 2023 году

Кроме того, работодатели стали чаще искать людей на вакансии водителей и машинистов. Выросла потребность в рабочем персонале, мастерах по ремонту автомобилей, строителях и специалистов из сферы производства. Именно рабочие специальности стали самыми востребованными в регионе (на них приходится 29% от всех предложений о работе в Приангарье).