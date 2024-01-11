Ушла эпоха: прокуратура нагрянула с контрольным визитом на Зеленый угол во Владивостоке

Зеленый угол, или, как принято говорить в народе, «Зеленка» — место с богатой историей, которое известно чуть ли не каждому дальневосточнику. Это, с позволения сказать, автомобильное сердце региона. На рынке всюду стоят автомобили на продажу, порой здесь просто было не протолкнуться. Однако в конце 2023 года жизнь продавцов круто изменилась: незаконный рынок на части Владивостокской крепости начали «выселять».