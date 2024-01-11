Руководителя частной медклиники в Красноярске оштрафовали на 10 тысяч рублей

— Заключение договора в письменной форме является обязательным требованием правил предоставления платных медицинских услуг медицинскими организациями. Ведь именно договор является основанием и добровольным волеизъявлением потребителя на предоставление ему платной медицинской услуги, — отмечают в пресс-службе красноярского краевого управления Роспотребнадзора.