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Руководителя частной медклиники в Красноярске оштрафовали на 10 тысяч рублей

Руководитель красноярской медицинской клиники заплатит штраф в 10 тысяч рублей за то, что организация предоставляла услуги без заключения договоров.

— Заключение договора в письменной форме является обязательным требованием правил предоставления платных медицинских услуг медицинскими организациями. Ведь именно договор является основанием и добровольным волеизъявлением потребителя на предоставление ему платной медицинской услуги, — отмечают в пресс-службе красноярского краевого управления Роспотребнадзора.

Надзорным ведомством оштрафован куратор частной медклиники. Постановление Роспотребнадзора вступило в законную силу. Предприниматель обязан выплатить 10 тысяч рублей.

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